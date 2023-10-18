تحديد مباريات منتخب مصر للشباب في دورة شمال إفريقيا

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 - 15:52

كتب : FilGoal

وائل رياض - منتخب مصر الأولمبي

أسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب عن غياب منتخب مصر للشباب عن مواجهات الجولة الأولى.

المنتخب الذي يقوده وائل رياض سيلعب البطولة ضد منتخبات ليبيا وتونس والجزائر والمغرب.

نظرا لوجود 5 منتخبات فإن كل جولة ستشهد راحة لأحد المنتخبات.

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وتشهد الجولة الأولى مواجهة ليبيا ضد المغرب، والجزائر ضد تونس.

ويلعب منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر المقبل، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

وتقام بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.

ودخل منتخب الشباب أول معسكراته التدريبية يوم الأحد الماضي بمدينة الإسماعيلية بمشاركة 34 لاعبا ويستمر المعسكر حتى الجمعة المقبل .

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وشهدت المعسكر الأخير تواجد لاعب أرسنال والظهير الأيسر له كامرون إسماعيل كما انفرد FilGoal.com في وقت سابق.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: حازم جمال - عبد المنعم تامر - محمد المنشاوي - أحمد جابر.

الدفاع: كامرون إسماعيل - مهاب سامي - حسن أبو المعاطي - معتز محمد - عبد العزيز سعيد - أحمد مجدي - أحمد عابدين - محمد نبيه - حماده صلاح - محمد سمير - يوسف عبد الحفيظ - محمد إبراهيم

الوسط: مروان محمود - عبد الرحمن كتكوت - محمد السيد - محمد عبد الناصر - أحمد خضري - يوسف عفيفي - يوسف أحمد حسن - عمر ياسر - أحمد خالد - عمر خضر - يحيى هشام - هادي عامر - كريم حامد - فتحي عموري - عمرو خالد

الهجوم: حسن صابر - محمد زعلوك - كريم سعيد

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب:

وائل رياض مدير فني

علاء عبده مدرب عام

أيمن طاهر مدرب حراس المرمى

عادل محفوظ مدير إداري

وعلم FilGoal.com أن كامرون إسماعيل اللاعب المصري-الإنجليزي مواليد 2006 وظهير أرسنال، قد أبلغ منتخب مصر بموافقته على تمثيل الفراعنة.

وانضم الظهير الأيسر ولاعب الفريق اللندني إلى صفوف الفراعنة بالفعل.

وكان محمد النني لاعب وسط أرسنال قد ظهر في تدريبات الفريق تحت 16 عاما على خلفية سعيه للحصول على رخصة التدريب A العام الماضي، بعد حصوله على الرخصة B.

كامرون إسماعيل المولود في 22 نوفمبر 2006، يحمل 3 جنسيات المصرية والنيجيرية والإنجليزية.

انضم لـ فريق أرسنال تحت 15 عاما في فبراير 2022، ثم تدرج إلى الفريق تحت 16 عاما ثم بالأخير بدأ رفقة الفريق تحت 18 عاما هذا الموسم.

وفي الوقت الحالي يلعب إسماعيل - 16 عاما - مع فريق تحت 21 عاما.

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