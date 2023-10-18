خبر في الجول - موديست خارج مواجهة الأهلي ضد سيمبا.. وموقف إمام وعبد المنعم

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 - 15:17

كتب : أحمد الخولي

أنتوني موديست - الأهلي

لم يسافر أنتوني موديست مهاجم الأهلي رفقة بعثة الفريق إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا في افتتاح الدوري الإفريقي.

وعلم FilGoal.com أن غياب موديست يأتي بسبب معاناة اللاعب من نزلة برد.

وتواجد موديست في مقر النادي الأهلي اليوم الأربعاء، ولكنه لم يسافر مع الفريق.

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ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا التنزاني في تمام السادسة من مساء الجمعة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي النسخة الأولى من الدوري الإفريقي.

كما علم FilGoal.com أن إمام عاشور رافق بعثة الأهلي بصورة طبيعية إلى تنزانيا.

ولم يكشف الأهلي موقف اللاعب من المشاركة أو الغياب عن سيمبا، لكنه يتواجد ضمن بعثة الفريق.

وتواجد محمد عبد المنعم ضمن بعثة الفريق رغم غيابه عن تدريبات اليوم.

ويعاني محمد عبد المنعم من إجهاد تسبب في غيابه عن المران، ولكن رغم ذلك تواجد ضمن البعثة.

ويلعب الأهلي مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في القاهرة.

الأهلي سيمبا محمد عبد المنعم موديست إمام عاشور الدوري الإفريقي
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