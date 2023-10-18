انتصارات بوركينية وسيراليونية.. ماذا فعل منافسو مصر في تصفيات كأس العالم

قبل أسابيع تعرف منتخب مصر على منافسيه في تصفيات كأس العالم 2026، وبدأ في مراقبة 5 منتخبات ينتظر مواجهتها في التصفيات على مدار عامين.

ويتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم رفقة بوركينا فاسو وإثيوبيا وجيبوتي وسيراليون وغينيا بيساو.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة جيبوتي وسيراليون في شهر نوفمبر المقبل في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وستكون تلك المباريات هي الأخيرة للفراعنة قبل التوجه إلى كوت ديفوار لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا يناير المقبل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

ويستعرض FilGoal.com نتائج منافسي مصر خلال توقف أكتوبر.

بوركينا فاسو

تعادل منتخب الخيول مع غينيا الإستوائية بهدف لمثله يوم الجمعة.

ثم انتصر على موريتانيا بنتيجة 2-1 يوم الثلاثاء.

سيراليون

تعادل المنتخب السيراليوني مع بنين 1-1 يوم السبت

وانتصر على الصومال بنتيجة 2-0 يوم الثلاثاء.

إثيوبيا

لم يلعب منتخب إثيوبيا أي مباريات ودية خلال شهر أكتوبر.

جيبوتي

لم يلعب منتخب جيبوتي أي مباريات ودية خلال شهر أكتوبر.

غينيا بيساو

لعب منتخب غينيا بيساو مباراة واحدة فقط في توقف أكتوبر، وخسرها من غينيا بهدف دون مقابل.

مصر

ونجح الفراعنة في الفوز على زامبيا بهدف دون مقابل يوم الخميس.

قبل أن يتعادل مع الجزائر بهدف لمثله يوم الاثنين.

تلقى منتخب مصر إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بترتيب مباريات مصر في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعة مباشرة إلى منافسات كأس العالم إذ بات عدد مقاعد إفريقيا في المونديال تسعة مقاعد بداية من 2026.

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة جيبوتي في مصر بنوفمبر المقبل، بينما الجولة العاشرة والختامية ستكون في أكتوبر 2025 أمام غينيا بيساو في مصر أيضا.

وجاء جدول مباريات مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 كالآتي:

الجولة الأولى: مصر × جيبوتي (13 إلى 21 نوفمبر)

الجولة الثانية: سيراليون × مصر (13 إلى 21 نوفمبر)

الجولة الثالثة: مصر × بوركينا فاسو (3 إلى 11 يونيو 2024)

الجولة الرابعة: غينيا بيساو × مصر (3 إلى 11 يونيو 2024)

الجولة الخامسة: إثيوبيا × مصر (17 إلى 25 مارس 2025)

الجولة السادسة: مصر × سيراليون (17 إلى 25 مارس 2025)

الجولة السابعة: مصر × إثيوبيا (1 إلى 9 سبتمبر 2025)

الجولة الثامنة: بوركينا فاسو × مصر (1 إلى 9 سبتمبر)

الجولة التاسعة: جيبوتي × مصر (6 إلى 14 أكتوبر 2025)

الجولة العاشرة: مصر × غينيا بيساو (6 إلى 14 أكتوبر 2025)

video:1