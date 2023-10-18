لاعب ليفربول السابق يتولى تدريب الشباب السعودي

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 - 14:42

كتب : FilGoal

الشباب السعودي

أعلن نادي الشباب السعودي يوم الأربعاء تعيين الكرواتي إيجور بيسكان كمدير فني للفريق.

لاعب ليفربول السابق سيتولى مسؤولية تدريب الشباب حتى نهاية الموسم، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وتولى خوان براون مدرب الإسماعيلي السابق مهمة تدريب الشباب بشكل مؤقت.

أخبار متعلقة:
بعد دراسة ترشحها.. إندونيسيا تتراجع وتدعم السعودية في استضافة كأس العالم 2034 خدمة في الجول - طرح الدفعة الثانية من تذاكر كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي مران الأهلي - انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات قبل السفر إلى تنزانيا بعد دعم فلسطين.. نيس يعلن إيقاف يوسف عطال لحين إشعار آخر

المهمة التدريبية الأخيرة لبيسكان كانت قيادة فريق دينامو زغرب، بعدما قاد منتخب كرواتيا للشباب.

يذكر أن إيجور توج بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول في 2005، ولعب في صفوف دينامو زغرب وباناثنياكوس في مسيرته الكروية.

قبل أيام، دخل نادي الشباب السعودي في مفاوضات جادة مع البلجيكي فيليب كليمنت مدرب موناكو السابق، لكنه اختار تدريب نادي جلاسكو رينجرز الاسكتلندي .

المدرب البلجيكي رفض التدريب في السعودية لأسباب عائلية، حسب تقارير بلجيكية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، قبل أيام، فإن إدارة الشباب فتحت باب التفاوض مع كليمنت لخلافة الهولندي ماترسيل كايزر الذي رحل بعد 5 جولات من انطلاق الدوري السعودي.

وأوضحت التقارير أن الشباب سعى التعاقد مع كليمنت لمدة موسمين بعدما أبدى المدرب البلجيكي موافقته المبدئية.

Image

رفض كولر

مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي كان أحد الأسماء المرشحة لخلافة مارسيل كايزر في تدريب الشباب.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن مارسيل كولر تلقى عرضين من الهلال والشباب بالدوري السعودي.

المدرب السويسري وعد الأهلي بالاستمرار في منصبه والالتزام بتعاقده.

ويمتد عقد كولر مع الأهلي لموسمين مقبلين بخلاف الموسم الجاري.

ويمنح تعاقد الأهلي مع كولر للمدرب السويسري حق الرحيل في الموسم المقبل مقابل دفع مليون يورو.

الشباب السعودي إيجور بيسكان
نرشح لكم
إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي برباتوف: رونالدو يستطيع اللعب لما بعد الـ40 الاتحاد الآسيوي: كل الاتحادات الأعضاء تدعم ملف السعودية لكأس العالم 2034 بعد دراسة ترشحها.. إندونيسيا تتراجع وتدعم السعودية في استضافة كأس العالم 2034 طبيب منتخب البرازيل يوضح إصابة نيمار سكاي: مورينيو يقترب من التدريب في السعودية براتب ضخم مانشيني دون انتصار.. السعودية تخسر أمام مالي بثلاثية الفوز الأول بعد 1865 يوما.. باكستان تنتصر على كامبوديا بهدف وتتأهل لتصفيات مونديال 2026
أخر الأخبار
وزارة الرياضة توضح لـ في الجول موقف انتخابات الزمالك من التأجيل 31 دقيقة | الكرة المصرية
عامر حسين لـ في الجول: مباريات الدوري في موعدها ولا تأجيل بعد قرار وزارة الرياضة 44 دقيقة | الدوري المصري
وزارة الرياضة تعلن إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات لمدة 3 أيام 46 دقيقة | الدوري المصري
إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي 50 دقيقة | السعودية
تأثير محمد صلاح.. فيديو استغاثة دعم فلسطين يتخطى 45 مليون مشاهدة في ساعة 55 دقيقة | الكرة المصرية
دوري المحترفين - حصاد الجولة الرابعة.. هاتريك جديد و4 فرق دون فوز حتى الآن ساعة | الدرجة الثانية
تقرير: بنزيمة ينوي مقاضاة وزير الداخلية الفرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
فاجيولي يكشف كل شيء: تونالي أنشيء لي حسابا للمراهنات.. وقيل لي سوف أكسر ساقيك ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 2 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 3 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة 4 أمم إفريقيا 2023 - مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعات.. الملعب والمدينة المستضيفة