لاعب ليفربول السابق يتولى تدريب الشباب السعودي

أعلن نادي الشباب السعودي يوم الأربعاء تعيين الكرواتي إيجور بيسكان كمدير فني للفريق.

لاعب ليفربول السابق سيتولى مسؤولية تدريب الشباب حتى نهاية الموسم، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وتولى خوان براون مدرب الإسماعيلي السابق مهمة تدريب الشباب بشكل مؤقت.

المهمة التدريبية الأخيرة لبيسكان كانت قيادة فريق دينامو زغرب، بعدما قاد منتخب كرواتيا للشباب.

يذكر أن إيجور توج بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول في 2005، ولعب في صفوف دينامو زغرب وباناثنياكوس في مسيرته الكروية.

أهـلاً إيغـور بـيسـكان 🇭🇷🤍 pic.twitter.com/T5Z4DtkPdg — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) October 18, 2023

قبل أيام، دخل نادي الشباب السعودي في مفاوضات جادة مع البلجيكي فيليب كليمنت مدرب موناكو السابق، لكنه اختار تدريب نادي جلاسكو رينجرز الاسكتلندي .

المدرب البلجيكي رفض التدريب في السعودية لأسباب عائلية، حسب تقارير بلجيكية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، قبل أيام، فإن إدارة الشباب فتحت باب التفاوض مع كليمنت لخلافة الهولندي ماترسيل كايزر الذي رحل بعد 5 جولات من انطلاق الدوري السعودي.

وأوضحت التقارير أن الشباب سعى التعاقد مع كليمنت لمدة موسمين بعدما أبدى المدرب البلجيكي موافقته المبدئية.

رفض كولر

مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي كان أحد الأسماء المرشحة لخلافة مارسيل كايزر في تدريب الشباب.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن مارسيل كولر تلقى عرضين من الهلال والشباب بالدوري السعودي.

المدرب السويسري وعد الأهلي بالاستمرار في منصبه والالتزام بتعاقده.

ويمتد عقد كولر مع الأهلي لموسمين مقبلين بخلاف الموسم الجاري.

ويمنح تعاقد الأهلي مع كولر للمدرب السويسري حق الرحيل في الموسم المقبل مقابل دفع مليون يورو.

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