دوري المحترفين - مدرب أسوان يتقدم باستقالته من قيادة الفريق

تقدم حمدي حمدان المدير الفني لفريق أسوان باستقالته رسميا لمجلس إدارة النادي.

واعتذر حمدان عند عدم استكمال مهمته كمدير فني للفريق الأول، وتمنى للنادي التوفيق.

ومن جانبه يواصل الشافعي صالح رئيس نادي أسوان مشاوراته لاختيار البديل.

ويأتي ذلك قبل مواجهة حرس الحدود على استاد المكس بالجولة الخامسة لدوري المحترفين "القسم الثاني أ".

وعقب مرور أربع جولات حقق أسوان انتصارا وحيدا بينما تعرض للخسارة ثلاث مرات.

ويتواجد أسوان في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.

وخسر أسوان مباراته الأخيرة أمام جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وحقق أسوان انتصاره الوحيد على فريق النجوم بهدفين دون مقابل.

وسجل هدفي أسوان وقتها كل من جابر سالم في الدقيقة 88 ومحمد ناجي جدو في الدقيقة 95.