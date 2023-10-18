دوري المحترفين - مدرب أسوان يتقدم باستقالته من قيادة الفريق
الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 - 14:32
كتب : رضا السنباطي
تقدم حمدي حمدان المدير الفني لفريق أسوان باستقالته رسميا لمجلس إدارة النادي.
واعتذر حمدان عند عدم استكمال مهمته كمدير فني للفريق الأول، وتمنى للنادي التوفيق.
ومن جانبه يواصل الشافعي صالح رئيس نادي أسوان مشاوراته لاختيار البديل.
ويأتي ذلك قبل مواجهة حرس الحدود على استاد المكس بالجولة الخامسة لدوري المحترفين "القسم الثاني أ".
وعقب مرور أربع جولات حقق أسوان انتصارا وحيدا بينما تعرض للخسارة ثلاث مرات.
ويتواجد أسوان في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.
وخسر أسوان مباراته الأخيرة أمام جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الرابعة.
وحقق أسوان انتصاره الوحيد على فريق النجوم بهدفين دون مقابل.
وسجل هدفي أسوان وقتها كل من جابر سالم في الدقيقة 88 ومحمد ناجي جدو في الدقيقة 95.
نرشح لكم
دوري المحترفين - حصاد الجولة الرابعة.. هاتريك جديد و4 فرق دون فوز حتى الآن دوري المحترفين - ريمونتادا لافيينا ضد بتروجت.. وتعادل طنطا أمام السكة الحديد مواعيد مباريات الثلاثاء 17 أكتوبر - إنجلترا ضد إيطاليا.. ودوري المحترفين دوري المحترفين - هاتريك حسام بركات في تعادل مثير.. خسارة أسوان وتعادل الحدود مركز شباب القزازين .. من عشق بوكاجونيورز إلى الممتاز ب الدرجة الثانية - الترسانة يبدأ مشواره في مجموعة الصعيد برباعية أمام طامية دوري المحترفين - اتحاد الكرة يتراجع عن تعديل موعد مباراة أسوان وجمهورية شبين حصاد دوري المحترفين - الجولة الثالثة.. ركلات جزاء بالجملة وأهداف كثيرة