بعد دراسة ترشحها.. إندونيسيا تتراجع وتدعم السعودية في استضافة كأس العالم 2034

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 - 13:58

كتب : FilGoal

جماهير السعودية ضد المكسيك في كأس العالم 2022

بعدما درست إندونيسيا الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، تراجعت عن ذلك ودعمت ترشح السعودية لاستضافة العرس العالمي.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم دعم الملف السعودي.

وأوضح التقرير أن عدد الدول الداعمة لترشح السعودية ارتفع إلى 107 دول.

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السعودية: نحظى بدعم أكثر من 100 اتحاد لاستضافة كأس العالم 2034

قبل أيام، قال إريك توهير رئيس الاتحاد الأندونيسي لكرة القدم للصحفيين: "قد ندخل في ملف مشترك مع أستراليا لتنظيم كأس العالم 2034".

وأضاف "منفتحون على ملفات مشتركة مع أستراليا ونيوزيلندا، أو مع أستراليا وماليزيا وسنغافورة".

وبذلك هناك 3 اختيارات أمام إندونيسيا لتنظيم كأس العالم 2034

- ملف مشترك مع أستراليا

- ملف مشترك مع أستراليا ونيوزيلندا

- ملف مشترك مع أستراليا وماليزيا وسنغافورة

وكانت السعودية قد أبدت نيتها في استضافة المونديال بعد ساعات من دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم للاتحادات الآسيوية واتحادات أوقيانوسيا بالتقدم لنيل شرف تنظيم مونديال 2034.

بعدها أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دعمه للملف السعودي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخارطة الزمنية بشأن طلب التقدم لاستضافة كأس العالم 2034.

وكشف فيفا في وقت سابق عن اختيار آسيا وأقيانوسيا كقارتين يسمح لهما بالتقدم بطلب استضافة المونديال.

وأشار فيفا إلى أن الموعد النهائي لتقديم طلبات استضافة كأس العالم 2034 سيكون يوم 31 من شهر أكتوبر الجاري.

بينما كشف فيفا عن الموافقة على الدولة المستضيفة لمونديال 2034 سيكون في الربع الأخيرة من عام 2024.

ويأتي ذلك خلال الاجتماع الخاص بكونجرس فيفا في الربع الأخير من العام.

وسبق أن استضافت قارة آسيا البطولة في نسختي 2002 بتنظيم مشترك بين كوريا واليابان، ثم قطر في 2022.

ولم يسبق لقارة أستراليا أن استضافت أي دولة منها للمونديال من قبل.

يذكر أن نسخة 2026 ستقام بتنظيم ثلاثي مشترك بين دول أمريكا والمكسيك وكندا.

فيما ستقام نسخة 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، على أن مباراة واحدة في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي احتفالا بمئوية كأس العالم حيث بدأ في سنة 1930.

السعودية إندونيسيا كأس العالم 2034
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