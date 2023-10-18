مران الأهلي - انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات قبل السفر إلى تنزانيا

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 - 13:40

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

شهد مران الأهلي اليوم الأربعاء انتظام اللاعبين الدوليين عقب انتهاء مشاركتهم الدولية مع منتخب مصر.

وخاض منتخب مصر وديتين في معسكر الإمارات أمام كل من زامبيا والجزائر.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضر للاعبين وناقش خلالها عددا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد للمباراة المرتقبة.

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وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت اشراف أندرياس اندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد ‏من ‏الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.

كان خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى تنزانيا للاطمئنان على كافة الترتيبات ‏الإدارية، ‏وتذليل أي صعوبات إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه‎.‎

ويستعد الأهلي لافتتاح مشواره في الدوري الإفريقي بنسخته الأولى في تمام السادسة من مساء الجمعة.

ويحل الأهلي ضيفا على فريق سيمبا التنزاني على أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

الأهلي مران الأهلي سيمبا
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