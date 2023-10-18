5 خسائر وتعادل وحيد.. ماذا فعل منافسو مصر في أمم إفريقيا

قبل أيام تعرف منتخب مصر على منافسيه في كأس أمم إفريقيا 2023، وبدأ في مراقبة 3 منتخبات ينتظر مواجهتها في كوت ديفوار يناير المقبل.

ويتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية رفقة غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

فترة التوقف الدولي في أكتوبر كانت الأخيرة التي يستطيع فيها كل منتخب لعب مباريات ودية، لأن فترة التوقف المقبلة في نوفمبر وهي الأخيرة في عام 2023 ستلعب كل المنتخبات تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعرض FilGoal.com نتائج منافسي مصر خلال توقف أكتوبر.

غانا

لعب منتخب غانا ضد المكسيك وديا يوم الأحد وخسر بهدفين دون مقابل.

ثم واجه منتخب الولايات المتحدة الذي دك شباك النجوم السمراء فجر الأربعاء برباعية نظيفة.

موزمبيق

لعب منتخب موزمبيق ضد منافسه الأنجولي يوم الجمعة وتعادل معه بنتيجة 1-1.

ثم واجه منتخب نيجيريا وخسر بنتيجة 2-3 يوم الاثنين.

كاب فيردي

سقط منتخب كاب فيردي يوم الخميس أمام مضيفه الجزائري بنتيجة 1-5.

كما خسر كاب فيردي من جزر القمر يوم الثلاثاء بنيتجة 1-2.

مصر

ونجح الفراعنة في الفوز على زامبيا بهدف دون مقابل يوم الخميس.

قبل أن يتعادل مع الجزائر بهدف لمثله يوم الاثنين.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا في يناير المقبل.

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