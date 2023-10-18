5 خسائر وتعادل وحيد.. ماذا فعل منافسو مصر في أمم إفريقيا

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 - 13:03

كتب : FilGoal

حفل الختام كأس أمم إفريقيا

قبل أيام تعرف منتخب مصر على منافسيه في كأس أمم إفريقيا 2023، وبدأ في مراقبة 3 منتخبات ينتظر مواجهتها في كوت ديفوار يناير المقبل.

ويتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية رفقة غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

فترة التوقف الدولي في أكتوبر كانت الأخيرة التي يستطيع فيها كل منتخب لعب مباريات ودية، لأن فترة التوقف المقبلة في نوفمبر وهي الأخيرة في عام 2023 ستلعب كل المنتخبات تصفيات كأس العالم 2026.

أخبار متعلقة:
منافس مصر - خسارة غانا من أمريكا برباعية مجيد بوقرة يتولى تدريب متذيل الدوري القطري طبيب منتخب البرازيل يوضح إصابة نيمار تصفيات كأس العالم - ثنائية ميسي ضد بيرو تقود الأرجنتين للعلامة الكاملة.. وفض شراكة سواريز

ويستعرض FilGoal.com نتائج منافسي مصر خلال توقف أكتوبر.

غانا

لعب منتخب غانا ضد المكسيك وديا يوم الأحد وخسر بهدفين دون مقابل.

ثم واجه منتخب الولايات المتحدة الذي دك شباك النجوم السمراء فجر الأربعاء برباعية نظيفة.

موزمبيق

لعب منتخب موزمبيق ضد منافسه الأنجولي يوم الجمعة وتعادل معه بنتيجة 1-1.

ثم واجه منتخب نيجيريا وخسر بنتيجة 2-3 يوم الاثنين.

كاب فيردي

سقط منتخب كاب فيردي يوم الخميس أمام مضيفه الجزائري بنتيجة 1-5.

كما خسر كاب فيردي من جزر القمر يوم الثلاثاء بنيتجة 1-2.

مصر

ونجح الفراعنة في الفوز على زامبيا بهدف دون مقابل يوم الخميس.

قبل أن يتعادل مع الجزائر بهدف لمثله يوم الاثنين.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا في يناير المقبل.

مصر غانا كأس أمم إفريقيا موزمبيق كاب فيردي أمم إفريقيا 2023
نرشح لكم
تحديد مباريات منتخب مصر للشباب في دورة شمال إفريقيا انتصارات بوركينية وسيراليونية.. ماذا فعل منافسو مصر في تصفيات كأس العالم منافس مصر - خسارة غانا من أمريكا برباعية وصول بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى القاهرة مدير المنتخب: لن نخوض وديات قبل أمم إفريقيا.. وهذا كان أبرز هدف لفيتوريا من معسكر أكتوبر وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة.. ورحيل المحترفين لأنديتهم مباشرة محرز: محبط بسبب التعادل.. والطرد زاد عزيمة منتخب مصر حوار - محمد النني: بكيت فرحا لتجديد تعاقدي مع أرسنال.. والإعلام لم يصدق أحلامي في المقاولون
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول موقف عقوبة عواد من الإلغاء 28 دقيقة | الدوري المصري
بعد خضوعه للتحقيق.. مشهور يكشف لـ في الجول موعد القرار النهائي بشأن ثنائي المصري 36 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد الجزائري يعلق كل الأنشطة الكروية تضامنا مع فلسطين 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
تضامنا مع فلسطين.. اتحاد الكرة يعلن الوقوف دقيقة حداد في جميع المباريات ساعة | الكرة المصرية
مران الزمالك – عودة أوسوريو من إنجلترا.. وانتظام الدوليين استعدادا للقاء سموحة ساعة | الدوري المصري
حداد وتضامن.. الأهلي والمصري يدعمان فلسطين ساعة | الدوري المصري
مساعد مدرب منتخب بنين يكشف لـ في الجول حقيقة تصريحاته عن وزن سامسون ساعة | الدوري المصري
بعد تغريدة دعم فلسطين.. مطالبات برلمانية فرنسية بسحب الجنسية من بنزيمة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 2 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 3 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة 4 أمم إفريقيا 2023 - مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعات.. الملعب والمدينة المستضيفة