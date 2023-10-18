كرة سلة - أجوستي: السوبر مباراة بين الأهلي والزمالك وليس أنا ومرعي.. وموقف ليونز

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 - 12:41

كتب : FilGoal

أجوستي بوش - كرة سلة الأهلي

يرى الإسباني أجوستي بوش المدير الفني لفريق الأهلي لكرة السلة أن مواجهة السوبر ضد الزمالك ستكون بين ناديين وليس بينه وبين أحمد مرعي مدرب الأبيض.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في السابعة من مساء الجمعة في نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامته بالبحرين.

ويعترف المدرب الإسباني باحتمالية تأثير خسارة البطولة العربية على الفريق ولكن شدد على البحث عن الفوز كما يفعل الفريق دائما.

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وقال الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للنادي الأهلي، عن مباراة كأس السوبر في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة: "أعتقد أنها مباراة بين الأهلي والزمالك وليست مباراة بين أحمد مرعي وأجوستي بوش أو بين إيهاب أمين وعمر هشام، هي مباراة بين ناديين، ولا يجب أن نجعلها شخصية بين المدربين".

وأضاف "يكفي فقط أن نقول أنها مباراة بين الأهلي والزمالك بكل ما تحمله الكلمة من معنى، الجميع يعرف ماذا تعني مباراة الأهلي والزمالك في مصر ويجب أن نلعب المباراة على هذا الأساس".

وتابع "في رأيي أن أفضل ستة فرق في الترتيب دائمًا يمكنهم الفوز على بعضهم البعض، الفرق بينهم في المستوى قليل جدًا، ليس فقط بين الزمالك وبيننا أو بين الاتحاد والأهلي".

وشدد "أعتقد أن هذا من أفضل الأشياء في الدوري المصري أن أول 6 أو 8 فرق في الترتيب يمكنهم الفوز على بعضهم البعض، هذا نهائي من مباراة واحدة ولا أرى قبل هذه المباراة أن هناك طرف أقوى من الآخر".

أما عن المحترف الجديد فأوضح "مارك ليونز سيشارك معنا طوال الموسم، هو إضافة قوية لفريقنا، أمامه فترة قصيرة قبل مباراة السوبر لمعرفة زملائه وطريقة اللعب، وفي نفس الوقت أنا أعرفه جيدًا وشاهدته يلعب كثيرًا، لعبت ضده في تركيا منذ سنوات قليلة، أعتقد أنه يتأقلم سريعًا ويستطيع تلبية ما يحتاجه الفريق وأتوقع منه أداءً جيدًا مع العلم أنها مباراته الأولى بعد 3 أو 4 أيام تدريب فقط".

وواصل "بالطبع عدم فوزنا بالبطولة العربية قد يؤثر علينا، ولكن في نفس الوقت نحن نبحث دائمًا عن الفوز، لكننا نعرف أننا لن نحقق الفوز في كل المباريات والبطولات، وأعتقد أنه علينا غلق صفحة البطولة العربية والتعلم من الأشياء التي لم نفعلها جيدًا خاصة في نصف النهائي. علينا التركيز على المباراة المقبلة أمام الزمالك، ويجب أن نعرف أنها ستكون مختلفة بالطبع بسبب القوة التي سيلعب بها الزمالك هذه المباراة ولأنها مباراة نهائية، هذا يجعلها خاصة ومختلفة نوعًا ما".

وأردف: "خوض مباراة السوبر خارج مصر لم يحدث لي من قبل، ليس لدي فكرة إذا كان الأمر إيجابيًا أم سلبيًا لكنني أتطلع لذلك لأنها المرة الأولى، أعتقد أن ذلك جيدًا بالنسبة لتمثيل كرة السلة المصرية في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط وأيضًا إقامة مباراة كبيرة جدًا مثل الاهلي والزمالك في البحرين أمر جيد أيضًا لجمهورنا الذي لا يملك هذه الفرصة في الكثير من الأحيان".

واختتم أوجستي حديثه: "رسالتي لجمهور الأهلي هي نفسها مثل آخر عامين سواء بعد الانتصارات أو بعد الخسارة. أعتقد اننا فزنا كثيرا ودائما ما أشكرهم لمساندتهم لنا التي تدفعنا بعيدًا ونشعر بهذا الدعم دائمًا، الآن ربما لا يكون أفضل وقت بعد خسارة البطولة العربية وريما يكون بعض اللاعبين في لحظة سيئة لكننا نحتاج لهذا الدعم بصورة أكبر، وكما نقول أن الدعم يكون أهم في الأوقات الصعبة. نحتاج لهذا الدعم وأن يكون الجمهور بجانبنا ونأمل أن نعود بالبطولة من أجلهم".

ويشارك الأهلي في كأس السوبر بصفته بطل مسابقتي الدوري وكأس مصر بينما الزمالك يشارك بصفته وصيف كأس مصر.

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