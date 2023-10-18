منافس مصر - خسارة غانا من أمريكا برباعية

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 - 11:44

كتب : FilGoal

بوليسيتش - أمريكا ضد غانا

تعرض منتخب غانا لخسارة جديدة في التوقف الدولي لشهر أكتوبر بعد هزيمة من أمريكا.

وخسر منتخب غانا فجر اليوم الأربعاء وديا بأربعة أهداف دون مقابل أمام أمريكا.

ويعتبر منتخب غانا هو منافس مصر في المجموعة الثانية من أمم إفريقيا المقرر إقامتها في شهر يناير المقبل.

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وتأتي تلك الخسارة عقب هزيمة غانا أمام المكسيك منذ أيام بهدفين دون مقابل.

وسجل منتخب أمريكا أهدافه الأربعة في الشوط الأول من المباراة.

وشارك منتخب غانا بكامل نجومه وأبرزهم توماس بارتي وجوردان أيو وإيناكي ويليامز ومحمد قدوس.

وسجل جيوفاني رينا مهاجم بوروسيا دورتموند الشاب هدفين من أهداف أمريكا الأربعة.

ويلعب منتخب غانا في نوفمبر المقبل أمام كل من مدغشقر وجزر القمر على الترتيب ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويقع منتخب غانا رفقة منتخبات مصر وموزمبيق وكاب فيردي في المجموعة الثانية من أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب النجوم السوداء أمام مصر في الجولة الثانية يوم 18 يناير المقبل.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى ثمن النهائي بينما ينتظر صاحب المركز الثالث ترتيب كأفضل ثوالث من المجموعات الستة إذ يصعد أربعة فقط منهم.

منتخب مصر أمريكا غانا
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