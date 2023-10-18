طبيب منتخب البرازيل يوضح إصابة نيمار

أوضح رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل موقف نيمار قائد السليساو بعد الإصابة القوية التي ضربته في لقاء أوروجواي فجر الأربعاء.

وخرج نيمار من الملعب باكيا بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة.

وقال لاسمار للصحفيين: "لقد أجرينا كل الفحوصات لنيمار وسنكررها خلال ساعات. الـ24 ساعة المقبلة حاسمة لمعرفة كيفية استجابة ركبته، ومدى تورمها، ثم يوضح الكشف بالآشعة التشخيص النهائي".

وأضاف طبيب منتخب البرازيل "دعونا ننتظر نتائج الفحوصات بهدوء ونقيمها بهدوء ونخبركم بمجرد تشخيصنا".

وتعرض نيمار قائد المنتخب البرازيلي لإصابة قوية في الدقيقة 49 من الشوط الأول تسببت في استبداله اضطراريا ومشاركة نيمار بدلا منه.

وقال نيمار عبر حسابه الشخصي على إنستجرام عقب اللقاء: "الله أعلم بكل شيء، كل الشرف وكل المجد سيكون لك دائما ربي. ومهما كان الأمر، لدي إيمان".

مهاجم الهلال السعودي عاد مؤخرًا للملاعب بعد إصابة في الكاحل أبعدته عن الملاعب لمدة 6 أشهر تقريبًا.

المباراة كانت رقم 128 في مسيرة نيمار الدولية مع منتخب البرازيل التي بدأت في 2010 وسجل خلالها 79 هدفا، وهو الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل.

وتعثر منتخب البرازيل مجددا ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وخسر منتخب البرازيل خارج ملعبه أمام أوروجواي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وكان منتخب السامبا البرازيلي قد تعادل أمام فنزويلا بهدف لكل منهما في الجولة السابقة.

وتجمد رصيد البرازيل عند 7 نقاط في المركز الثالث بالتساوي مع أوروجواي المتفوقة بفارق الأهداف، وفنزويلا وبفارق خمس نقاط عن الأرجنتين متصدرة الترتيب بالعلامة الكاملة.

وكان داروين نونيز مهاجم ليفربول قد افتتح التسجيل في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

بينما حسم نيكولاس دي لا كروز لاعب ريفر بليت المباراة لصالح أوروجواي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 77.

ويلعب منتخب البرازيل مباراته المقبلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام كولومبيا يوم 17 من شهر نوفمبر المقبل.

بينما يحل منتخب أوروجواي ضيفا على الأرجنتين في نفس اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ويتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى إلى كأس العالم 2026 بينما يلعب صاحب المركز السابع ملحق عالمي.

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