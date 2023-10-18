تصفيات كأس العالم - ثنائية ميسي ضد بيرو تقود الأرجنتين للعلامة الكاملة.. وفض شراكة سواريز

قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز خارج ملعبه على بيرو بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل ميسي هدفي الأرجنتين في الشوط الأول بالدقيقتين 32 و42.

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة عقب أربع جولات وبفارق خمس نقاط عن كل من أوروجواي والبرازيل وفنزويلا.

وحرمت تقنية الفيديو ميسي من تسجيل "هاتريك" بعدما تم إلغاء هدفه الثالث في الدقيقة 57 بداعي التسلل.

كما فض ميسي الشراكة مع لويس سواريز بقائمة هداف تصفيات أمريكا الجنوبية بكأس العالم.

إذ رفع ميسي رصيده إلى 31 هدفا مع تجمد رقم سواريز عند 29 هدفا.

وشارك ميسي في المباراة بالكامل بعد فترة غياب بسبب الإصابة التي تعرض لها في التوقف الدولي الماضي في سبتمبر.

وخاض ميسي 38 دقيقة فقط أمام بارجواي في الجولة الماضية قبل أن يشارك بصورة طبيعية أمام بيرو.

ويتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى إلى كأس العالم 2026 بينما يلعب صاحب المركز السابع ملحق عالمي.

ويستضيف منتخب الأرجنتين، فريق أوروجواي يوم 17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة.