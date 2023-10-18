تصفيات كأس العالم - تعثر جديد لـ البرازيل بالخسارة من أوروجواي.. وإصابة نيمار

تعثر منتخب البرازيل مجددا ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

داروين نونيز النادي : ليفربول نيمار النادي : الهلال البرازيل أوروجواي

وخسر منتخب البرازيل خارج ملعبه أمام أوروجواي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وكان منتخب السامبا البرازيلي قد تعادل أمام فنزويلا بهدف لكل منهما في الجولة السابقة.

وتجمد رصيد البرازيل عند 7 نقاط في المركز الثالث بالتساوي مع أوروجواي المتفوقة بفارق الأهداف، وفنزويلا وبفارق خمس نقاط عن الأرجنتين متصدرة الترتيب بالعلامة الكاملة.

وتعرض نيمار قائد المنتخب البرازيلي لإصابة قوية في الدقيقة 49 من الشوط الأول تسببت في استبداله اضطراريا ومشاركة نيمار بدلا منه.

وكان داروين نونيز مهاجم ليفربول قد افتتح التسجيل في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

بينما حسم نيكولاس دي لا كروز لاعب ريفر بليت المباراة لصالح أوروجواي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 77.

ويلعب منتخب البرازيل مباراته المقبلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام كولومبيا يوم 17 من شهر نوفمبر المقبل.

بينما يحل منتخب أوروجواي ضيفا على الأرجنتين في نفس اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ويتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى إلى كأس العالم 2026 بينما يلعب صاحب المركز السابع ملحق عالمي.

وتعرض نيمار لإصابة قوية حتى أنه خرج محمولا وباكيا إذ لم يستطع السير على قدمه أثناء استبداله.