بيان من بيشكتاش عقب قصف الاحتلال لمستشفى في غزة

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 - 00:03

كتب : FilGoal

شعار بيشكتاش

نشر نادي بيشتكاش التركي مساء الثلاثاء بيانا رسميا عقب قصف قوات الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وجاء البيان كالتالي:

إننا ندين بشدة الهجوم بالقنابل على مستشفى للمدنيين في غزة ونشعر بحزن عميق إزاء فقدان مئات الأرواح بين المدنيين نتيجة لذلك القصف.

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إن قصف المستشفيات المليئة بالمدنيين الأبرياء بغض النظر عن الدين أو اللغة أو العرق أو من على صواب أو خطأ، أمر غير مقبول ولا يمكن لأي مبرر أن يبرر تلك الوحشية.

ندعو الإنسانية جمعاء إلى التحرك لإنهاء المعاناة في المنطقة، ونأمل أن تنتهي الحرب في أقرب وقت ممكن وأن يعم السلام والهدوء.

رحم الله من فقدوا أرواحهم في الهجمات ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

فلسطين تركيا بيشكتاش
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