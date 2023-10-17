تصفيات يورو 2024 - إنجلترا تحسم بطاقة التأهل بقلب الطاولة على إيطاليا بثلاثية

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 - 23:54

كتب : FilGoal

هاري كين - منتخب إنجلترا

حسم منتخب إنجلترا بطاقة التأهل إلى أمم أوروبا 2024 بعد التغلب على إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ورفعت إنجلترا رصيدها إلى 16 نقطة من ست مباريات بينما أوكرانيا في المركز الثاني بـ 13 نقطة ولكن من سبع مباريات.

وتراجع منتخب إيطاليا إلى المركز الثالث بعد تجمد رصيده عند 10 نقاط من ست مباريات.

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وتضم المجموعة خمسة منتخبات ويتأهل الأول والثاني مباشرة إلى يورو 2024.

وتقدم منتخب إيطاليا مبكرا في الدقيقة 15 عن طريق سكاماكا ليعكس تفوق الأزوري في الربع ساعة الأولى.

بينما تحصل جود بيلينجهام على ركلة جزاء في الدقيقة 28، لينجح هاري كين في معادلة النتيجة بالدقيقة 32 بتسديدها على يسار جيانلويجي دوناروما.

ونجح راشفورد في التقدم لصالح إنجلترا في الدقيقة 57 بتسديدة رائعة.

وقتل هاري كين المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 77 بعد استغلال تغطية دفاعية سيئة من منتخب إيطاليا.

وشهد اللقاء دقيقة الصمت التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قبل انطلاق مباراة إنجلترا ضد إيطاليا.

وسيطرت صافرات الاستهجان والهتاف لفلسطين على دقيقة الصمت التي رفضتها الجماهير.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الوقوف دقيقة صمت قبل مواجهات التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا لتأبين قتلى كيان الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على فلسطين.

ومن جانبها رفضت الجماهير قرار الاتحاد الأوروبي وواجهت دقيقة الصمت بصافرات استهجان وهتاف "فلسطين حرة".

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