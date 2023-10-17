صافرات استهجان وهتاف فلسطين حرة خلال دقيقة صمت بمواجهة إنجلترا ضد إيطاليا

شهدت دقيقة الصمت التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مباراة إنجلترا ضد إيطاليا صافرات استهجان.

ورفضت الجماهير الحاضرة بملعب ويمبلي دقيقة الصمت التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الوقوف دقيقة صمت قبل مواجهات التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا لتأبين قتلى كيان الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على فلسطين.

ومن جانبها رفضت الجماهير قرار الاتحاد الأوروبي وواجهت دقيقة الصمت بصافرات استهجان وهتاف "فلسطين حرة".

ويستضيف ملعب ويمبلي مواجهة إنجلترا ضد إيطاليا ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024.

وكانت إنجلترا تتصدر ترتيب المجموعة قبل انطلاق الجولة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، بينما إيطاليا في المركز الثاني برصيد 10 مباريات.

وتضم المجموعة خمسة منتخبات ويتأهل الأول والثاني مباشرة إلى يورو 2024.