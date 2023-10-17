صافرات استهجان وهتاف فلسطين حرة خلال دقيقة صمت بمواجهة إنجلترا ضد إيطاليا

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 - 23:13

كتب : FilGoal

إنجلترا ضد إيطاليا

شهدت دقيقة الصمت التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مباراة إنجلترا ضد إيطاليا صافرات استهجان.

ورفضت الجماهير الحاضرة بملعب ويمبلي دقيقة الصمت التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الوقوف دقيقة صمت قبل مواجهات التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا لتأبين قتلى كيان الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على فلسطين.

أخبار متعلقة:
هندرسون يعلق على صافرات استهجان جماهير إنجلترا ضده في مباراة تاريخية لـ فرابار.. منتخب إنجلترا يفوز على أستراليا بهدف دون رد رغم تهديد مسيرته الكروية في إنجلترا.. سام مرسي يقود حملة للدفاع عن فلسطين استبعاد ساكا من قائمة منتخب إنجلترا بسبب الإصابة

ومن جانبها رفضت الجماهير قرار الاتحاد الأوروبي وواجهت دقيقة الصمت بصافرات استهجان وهتاف "فلسطين حرة".

ويستضيف ملعب ويمبلي مواجهة إنجلترا ضد إيطاليا ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024.

وكانت إنجلترا تتصدر ترتيب المجموعة قبل انطلاق الجولة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، بينما إيطاليا في المركز الثاني برصيد 10 مباريات.

وتضم المجموعة خمسة منتخبات ويتأهل الأول والثاني مباشرة إلى يورو 2024.

إنجلترا إيطاليا يورو 2024 دقيقة صمت
نرشح لكم
بيان من بيشكتاش عقب قصف الاحتلال لمستشفى في غزة تصفيات يورو 2024 - إنجلترا تحسم بطاقة التأهل بقلب الطاولة على إيطاليا بثلاثية رجل النهائيات.. دي ماريا يعلن اعتزاله الدولي بعد كوبا أمريكا 2024 انتهت تصفيات يورو 2024 - إنجلترا (3)-(1) إيطاليا.. نهاية المباراة سكاي: مورينيو يقترب من التدريب في السعودية براتب ضخم ماينز يقرر إيقاف أنور الغازي لتضامنه مع فلسطين سكاي: عودة حكما تقنية الفيديو في مباراة توتنام وليفربول لإدارة مباريات الدوري الإنجليزي بسبب اقتطاع فيديو دعم لفلسطين.. إيفرا يهدد بعدم استخدام "إنستجرام"
أخر الأخبار
بيان من بيشكتاش عقب قصف الاحتلال لمستشفى في غزة ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات يورو 2024 - إنجلترا تحسم بطاقة التأهل بقلب الطاولة على إيطاليا بثلاثية ساعة | الكرة الأوروبية
صافرات استهجان وهتاف فلسطين حرة خلال دقيقة صمت بمواجهة إنجلترا ضد إيطاليا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة السولية 2 ساعة | الدوري المصري
رجل النهائيات.. دي ماريا يعلن اعتزاله الدولي بعد كوبا أمريكا 2024 2 ساعة | الكرة الأوروبية
"كفى صمتا وخوفا وتبريرا" رسالة من محمد عبد المنعم لشعوب العالم بعد ما حدث في غزة 3 ساعة | الكرة المصرية
حسين لبيب: إمام عاشور ظُلم.. دفعوه للرحيل من الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
انتهت تصفيات يورو 2024 - إنجلترا (3)-(1) إيطاليا.. نهاية المباراة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 2 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 3 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة 4 أمم إفريقيا 2023 - مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعات.. الملعب والمدينة المستضيفة