صافرات استهجان وهتاف فلسطين حرة خلال دقيقة صمت بمواجهة إنجلترا ضد إيطاليا
الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 - 23:13
كتب : FilGoal
شهدت دقيقة الصمت التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مباراة إنجلترا ضد إيطاليا صافرات استهجان.
ورفضت الجماهير الحاضرة بملعب ويمبلي دقيقة الصمت التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الوقوف دقيقة صمت قبل مواجهات التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا لتأبين قتلى كيان الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على فلسطين.
ومن جانبها رفضت الجماهير قرار الاتحاد الأوروبي وواجهت دقيقة الصمت بصافرات استهجان وهتاف "فلسطين حرة".
صافرات استهجان وصراخ وترديد " #فلسطين حرة " في ملعب ويمبلي 🏴 اثناء دقيقة الصمت التي فرضتها اليويفا في مباراة #إنجلترا_ايطاليا #Palestine #Gazagenocide #Gaza #ENGITA #ENG #ITA #PalestineWillBeFree pic.twitter.com/wynFIYodaZ— اندية الصندوق | PIF clubs (@SaudiPF) October 17, 2023
ويستضيف ملعب ويمبلي مواجهة إنجلترا ضد إيطاليا ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024.
وكانت إنجلترا تتصدر ترتيب المجموعة قبل انطلاق الجولة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، بينما إيطاليا في المركز الثاني برصيد 10 مباريات.
وتضم المجموعة خمسة منتخبات ويتأهل الأول والثاني مباشرة إلى يورو 2024.