رجل النهائيات.. دي ماريا يعلن اعتزاله الدولي بعد كوبا أمريكا 2024

أعلن أنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا عن اعتزاله الدولي عقب بطولة كوبا أمريكا 2024 المقبلة.

وستكون بطولة كوبا أمريكا المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية هي الأخيرة للدولي الأرجنتيني.

وقال اللاعب البالغ من العمر 35 عاما في برنامج "تودو باسا" الأرجنتيني: "لقد انتهى كل شيء سأترك منتخب الأرجنتين بعد كوبا أمريكا 2024".

وأضاف "أعطاني بنفيكا كل شيء والفرصة للعب مع الأرجنتين الآن، سأفعل كل شيء لأكون هناك في كوبا أمريكا".

وتابع "فعلت كل شيء مع ليونيل ميسي، الشيء الوحيد الذي كنت افتقده مع ميسي هو اللعب والتدرب معه بشكل يومي، وهذا تحقق باللعب معا في باريس سان جيرمان، رأيته ثلاثة أو أربعة أيام في المنتخب ليس مثل اللعب معه يوميا".

ولعب دي ماريا أيضا رفقة كريستيانو رونالدو في ريال مدريد لمدة أربعة أعوام منذ موسم 2010-2011 حتى 2014-2015.

وأنهى حديثه "مستقبلي مع بنفيكا؟ العودة لبنفيكا كانت في رأسي دائما وأيضا لروزاريو سنترال".

وينتهي عقد الجناح الأرجنتيني مع بنفيكا بنهاية الموسم الحالي لكن مع وجود بند للتجديد التلقائي لمدة عام.

وتوج دي ماريا بكأس العالم 2022 مع منتخب بلاده مسجلا في النهائي ضد فرنسا، وكوبا أمريكا 2020-2021 وسجل أيضا، وكذلك الفوز بمونديال 2007 تحت 20 عاما، وميدالية ذهبية في أولمبياد 2008-2009 إذ سجل ضد نيجيريا هدف الانتصار الوحيد.