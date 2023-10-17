"كفى صمتا وخوفا وتبريرا" رسالة من محمد عبد المنعم لشعوب العالم بعد ما حدث في غزة

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 - 21:59

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - الأهلي

وجه محمد عبد المنعم مدافع الأهلي ومنتخب مصر رسالة إلى كل شعوب العالم بسبب ما يحدث من قصف متواصل من قوات الاحتلال الإسرائيلي لشعب فلسطين في غزة.

وطالب عبد المنعم الجميع بالاكتفاء من الصمت والخوف والتبرير ورفض الإبادة الجماعية للأبرياء في فلسطين.

وجاءت رسالة عبد المنعم عبر حسابه الشخصي على إنستجرام كالآتي:

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"العالم يطالبنا بالتزام الصمت وغض البصر عما يحدث للأطفال والأبرياء في غزة تحت أنظار وأنوف المجتمع الدولي برمته".

"مدينة بأكملها محاصرة منذ أكثر من 10 أيام، وتمارس كافة الانتهاكات بحق أهلها، ويتم قصفهم بالطائرات والمدفعية والأسلحة والغازات المحرمة دوليا، أطفال يُقتلون بدم بارد ويقتل النساء والرجال أمام أعين الأطفال وتهدم المنازل والطرق، ويحرمون من الماء والكهرباء والوقود وأدوات الإغاثة".

"يقتلون المسعفين ويطالبون المدنيين بالخروج بسلام فيتعرضون للقصف أثناء الخروج.. كفى ظلما وقهرا، اكتظت المدية بالموتى وكانت رائحة الدم تفوح في كل مكان، ووضعت الجثث في ثلاجات الطعام".

"أي ظلم بعد كل ما نراه؟ فهل يرى أصدقاؤنا غير العرب ما يحدث لنا وما يحدث في بلادنا؟ هل يحكمون ضمائرهم ويتغلبون على الإنسانية كما يطالبون منا دائما؟ هل العادات والثقافة لا تدين وترفض إلا عندما تكون أنت المتضرر ولا تتكلم إذا كنت بعيدا عن الأحداث؟".

"نقول لكم إن فلسطين صاحبة الأرض وصحابة الحقوق، قدم شعبها المستضعف آلاف الشهداء في سبيل الدفاع عن وطنه ودينه ومقدساته".

"إلى كل شعوب العالم، كفى صمتا وخوفا وتبريرا، لا يوجد شيء على وجه الأرض يدعوكم إلى دعم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، أوقفوا القتل وأعيدوا الحياة وافتحوا المعابر أمام المساعدات الإنسانية ومن أجل حق الأبرياء في الحياة".

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