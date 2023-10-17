حسين لبيب: إمام عاشور ظُلم.. دفعوه للرحيل من الزمالك

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 - 21:58

كتب : FilGoal

الأهلي - سانت جورج - إمام عاشور

يؤمن حسين لبيب المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة الزمالك أن إمام عاشور لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي ظُلم وتم دفعه للرحيل عن النادي الأبيض.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الزمالك

ورحل إمام عاشور عن الزمالك في شهر يناير الماضي وانتقل إلى ميتيلاند الدنماركي وفي نهاية الموسم عاد إلى مصر من باب الأهلي.

وعن هل يقبل عودة إمام عاشور للزمالك أجاب حسين لبيب في حديثه عبر قناة "الشمس" اليوم الثلاثاء "عودة إمام عاشور للزمالك من عدمه أمر يعود للمدير الفني".

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وأردف "ربما الجمهور سيغضب حينما أقول ذلك لكن إمام ظُلم فهو لم يكن يريد الاحتراف في الدنمارك والمسؤولين في النادي آنذاك هم من دفعوه للرحيل".

وبسؤاله هل لو تنازل إمام عن أموال للعودة للزمالك هل سيقبل رد حسين لبيب "أتحفظ في الإجابة".

وعن أول قرار له لو فاز في الانتخابات قال: "أول قرار لي لو فزت بانتخابات الزمالك؟ سأدعو جميع من لم يحالفهم الحظ لنضع أيدينا معا ونتحد من أجل مصلحة الزمالك".

وتقام انتخابات الزمالك يوم الجمعة المقبلة في مقر النادي.

إمام عاشور الزمالك الأهلي حسين لبيب
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