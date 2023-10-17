انتهت تصفيات يورو 2024 - إنجلترا (3)-(1) إيطاليا.. نهاية المباراة

تستضيف إنجلترا منتخب إيطاليا ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024.

ويتصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بينما إيطاليا تحل في المركز الثاني بـ 10 نقاط.

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ق77 جوووول هاري كين يسجل الثالث

ق57 جوووول راشفورد بتسديدة قوية

نهاية الشوط الأول

ق32 جوووووول هاري كين يتعادل من ركلة جزاء

ق28 ركلة جزاء لمنتخب إنجلترا بعد عرقلة بيلينجهام

ق15 جوووول أول سكاماكا يفتتح التسجيل لإيطاليا

انطلاق المباراة