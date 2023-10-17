الزمالك يكشف كل شيء بشأن تنظيم الانتخابات.. وغلق النادي مبكرا الخميس

كشف اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة عماد البناني أن جميع أبواب النادي السبعة ستكون مفتوحة يوم الجمعة المقبلة لاستقبال الأعضاء لانتخاب مجلس إدارة جديدة.

وأوضحت اللجنة أن دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة سيكون من ثلاثة بوابات من تجاه أبواب النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية.

فيما تقرر أن يكون الخروج من بوابتين تجاه أبواب النادي المختلفة منعا للتزاحم.

وفي سياق متصل قررت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك غلق مقر النادي يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يأتي ذلك بسبب تجهيز النادي لإقامة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية في التاسعة صباح يوم الجمعة المقبل.