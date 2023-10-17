الزمالك يكشف كل شيء بشأن تنظيم الانتخابات.. وغلق النادي مبكرا الخميس

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 - 21:24

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

كشف اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة عماد البناني أن جميع أبواب النادي السبعة ستكون مفتوحة يوم الجمعة المقبلة لاستقبال الأعضاء لانتخاب مجلس إدارة جديدة.

وأوضحت اللجنة أن دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة سيكون من ثلاثة بوابات من تجاه أبواب النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية.

فيما تقرر أن يكون الخروج من بوابتين تجاه أبواب النادي المختلفة منعا للتزاحم.

أخبار متعلقة:
مانشيني دون انتصار.. السعودية تخسر أمام مالي بثلاثية ماينز يقرر إيقاف أنور الغازي لتضامنه مع فلسطين سكاي: مورينيو يقترب من التدريب في السعودية براتب ضخم

وفي سياق متصل قررت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك غلق مقر النادي يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يأتي ذلك بسبب تجهيز النادي لإقامة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية في التاسعة صباح يوم الجمعة المقبل.

الزمالك انتخابات الزمالك
نرشح لكم
"كفى صمتا وخوفا وتبريرا" رسالة من محمد عبد المنعم لشعوب العالم بعد ما حدث في غزة حسين لبيب: إمام عاشور ظُلم.. دفعوه للرحيل من الزمالك وصول بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى القاهرة مدير المنتخب: لن نخوض وديات قبل أمم إفريقيا.. وهذا كان أبرز هدف لفيتوريا من معسكر أكتوبر دعما لمصابي غزة.. بيع قميص زيزو مقابل 4 آلاف دولار وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة.. ورحيل المحترفين لأنديتهم مباشرة في الجول يكشف مواعيد إرسال الأهلي القائمة الأولية والنهائية لكأس العالم للأندية مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موعد فتح ملف تجديد معلول وتاو
أخر الأخبار
"كفى صمتا وخوفا وتبريرا" رسالة من محمد عبد المنعم لشعوب العالم بعد ما حدث في غزة 19 دقيقة | الكرة المصرية
حسين لبيب: إمام عاشور ظُلم.. دفعوه للرحيل من الزمالك 21 دقيقة | الدوري المصري
مباشر تصفيات يورو 2024 - إنجلترا (0)-(1) إيطاليا.. ركلة جزاء 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك يكشف كل شيء بشأن تنظيم الانتخابات.. وغلق النادي مبكرا الخميس 55 دقيقة | الكرة المصرية
وصول بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى القاهرة ساعة | منتخب مصر
سكاي: مورينيو يقترب من التدريب في السعودية براتب ضخم ساعة | الكرة الأوروبية
مانشيني دون انتصار.. السعودية تخسر أمام مالي بثلاثية ساعة | السعودية
ماينز يقرر إيقاف أنور الغازي لتضامنه مع فلسطين ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 2 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 3 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة 4 أمم إفريقيا 2023 - مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعات.. الملعب والمدينة المستضيفة