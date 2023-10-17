وصول بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى القاهرة

وصلت بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى القاهرة قادمة من طشقند عاصمة أوزباكستان.

و حقق منتخب مصر الأولمبي على أوزبكستان بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية على ملعب الأخير.

و سجل هدفي مصر في المباراة كل من بلال مظهر عبد الرحمن وزياد فرج.

وأشاد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب بالمعسكر والإيجابيات مواجهة أوزباكستان، خاصة أن المباراة كانت ذات طابع رسمي وفي أجواء جماهيرية.

وأحرز بلال مظهر الهدف الأول لمصر في الدقيقة الـ 73 مستغلا عرضية أرضية من أحمد نادر حواش ليضع الكرة مباشرة في الشباك.

وأضاف زياد فرج الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 90.

الفوز كان هو الثاني لمصر في معسكر شهر أكتوبر الحالي بعد الانتصار على الأردن في المباراة الماضية.

وكان منتخب مصر قد تأهل لأولمبياد باريس 2024 بعد الحصول على المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.