مانشيني دون انتصار.. السعودية تخسر أمام مالي بثلاثية

تأجل الانتصار الأول لمنتخب السعودية تحت قيادة روبرتو مانشيني بعد الخسارة أمام مالي وديا.

وتغلب منتخب مالي على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ثاني مباريات الأخضر الودية بتوقف شهر أكتوبر.

وأقيمت المباراة الودية في البرتغال، وتفوق منتخب مالي مبكرا بهدفين دون مقابل في الشوط الأول.

إذ تقدم موسى دومبيا مبكرا في الدقيقة 14 قبل أن يسجل هاماري تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وقلص سالم الدوسري الفارق بهدف في الدقيقة 58 قبل أن يقتل لاسين سينايوكو المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 71.

ولعب منتخب السعودية تحت قيادة مانشيني في أربع مباريات وخسر ثلاثة بينما تعادل في لقاء واحد.

وتولى مانشيني تدريب منتخب السعودية في عقد يمتد حتى 2027 خلفا للفرنسي هيرفي رينار.

بذلك يظل الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية بلا فوز في مهمته الجديدة.

وكان الأخضر قد خسر أمام كوستاريكا 3-1 وكوريا الجنوبية 1-0 في توقف سبتمبر الماضي.

بينما تعادل في مباراة وحيدة كانت أمام نيجيريا الأسبوع الماضي بهدفين لكل منهما.

ويبدأ منتخب السعودية تصفيات قارة آسيا لكأس العالم بمواجهة الأردن في نوفمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، قيرغستان، تايلاند.