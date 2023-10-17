ماينز يقرر إيقاف أنور الغازي لتضامنه مع فلسطين

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 - 20:35

كتب : FilGoal

أنور الغازي - ماينز

أعلن ماينز الألماني اليوم الثلاثاء رسميا إيقاف لاعبه أنور الغازي رسميا بعد تضامنه مع فلسطين فيما تتعرض له حاليا من قبل قوات الاحتلال.

أنور الغازي

النادي : لاعب حر

ماينتس 05

وجاء بيان ماينز المنشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كالتالي:

أعفى نادي ماينز أنور الغازي من مهامه التدريبية والمتعلقة بأيام المباريات.

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يأتي القرار نتيجة لما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم حذفه من قبل اللاعب صاحب الـ28 مساء الأحد الماضي وبهذا اتخذ أنور الغازي موقفا من الصراع في الشرق الأوسط بطريقة لا يمكن تحملها بالنسبة للنادي.

نادي ماينز الألماني يعلن فسخ تعاقد لاعبه الهولندي الجنسية المغربي الأصل أنور الغازي بعد دعمه لفلسطين.

لقد اتخذ أنور الغازي موقفا من الصراع في الشرق الأوسط بطريقة لا يمكن تحملها بالنسبة للناجي، تم اتخاذ القرار بعد مناقشة بين مجلس الإدارة واللاعب.

يحترم ماينز وجهات النظر المختلفة حول الصراع المعقد في الشرق الأوسط الذي يستمر منذ عقود، ومع ذلك فإن النادي ينأى بنفسه عن محتوى المنشور لأنه لا يتطابق مع قيم نادينا.

وكان أنور الغازي نشر بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قال فيه:

هذه ليست حربا.

عندما يقطع طرفا المياه والطعام والكهرباء على طرف آخر فهذه ليست بالحرب.

عندما يمتلك طرفا أسلحة نووية فهذه ليست بالحرب.

عندما يتم تمويل طرفا بملايين الدولارات فهذه ليست بالحرب.

عندما يستخدم طرفا صورا بالذكاء الاصطناعي لينشر معلومات مضللة فهذه ليست بالحرب.

عندما تمنع مواقع التواصل الاجتماعي المحتوى من طرف واحد فقط فهذه ليست بالحرب.

هذا ليس صراعا وهذه ليست حربا.

هذه إبادة عرقية ونحن نشاهدها تحدث مباشرة.

من البحر إلى النهر فلسطين ستكون حرة.

اللاعب صاحب الـ28 عاما انضم إلى ماينز بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لسنة 2025.

وخاض الغازي خمس مباريات مع ماينز صنع خلالهم هدفا وحيدا.

فلسطين ماينز أنور الغازي
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