سكاي: مورينيو يقترب من التدريب في السعودية براتب ضخم

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 - 20:58

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما

اقترب جوزيه مورينيو المدير الفني لروما من التدريب في الدوري السعودي الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد المدير الفني البرتغالي مع ذئاب العاصمة بنهاية الموسم الجاري.

وكشف شبكة "سكاي سبورتس" أن المدير الفني لتوتنام السابق تلقى عرضا من الدوري السعودي ويعتبر الهلال هو الأقرب للظفر بخدمات مورينيو.

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وأوضحت الشبكة أن من المتوقع أن يكون راتب السبيشال وان 104 مليون جنيه استرليني في الموسم وبالتالي سيكون المدرب الأعلى أجرا في العالم والتاريخ.

وشددت الشبكة أن مورينيو وروما مقتنعان أن لن يتم تجديد التعاقد وسيرحل نهاية الموسم.

وقال مورينيو من قبل عن التدريب في السعودية: "أركز على روما حاليا وسأعطي كل ما لدي حتى آخر يوم، لا أحد يعلم المستقبل، لكني مقتنع أنني سأدرب في الدوري السعودي يوما ما، لا أعرف متى لكن أعرف أني سأحقق تلك الخطوة".

وبدأ روما الموسم تحت قيادة مورينيو بطريقة سيئة قبل تتحسن النتائج فيما بعد، وتمكن من الفوز في ثلاث مباريات متتالية قبل التوقف الدولي الحالي.

ويحتل الجيالوروسي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة ويبتعد عن صاحب المركز الرابع فيورنتينا بفارق ست نقاط.

روما الدوري الإيطالي مورينيو إيطاليا الهلال الدوري السعودي
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