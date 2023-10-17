الفوز الأول بعد 1865 يوما.. باكستان تنتصر على كامبوديا بهدف وتتأهل لتصفيات مونديال 2026

تمكن منتخب باكستان من تحقيق الفوز على كامبوديا بهدف دون رد في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويعتبر ذلك هو الفوز الأول لباكستان منذ 1865 يوما.

ويرجع آخر فوز لباكستان ضد بهوتان في بطولة كأس اتحاد جنوب آسيا بثلاثة أهداف دون رد، يوم 8 سبتمبر 2018.

وكانت مباراة كامبوديا بنظام الذهاب والعودة، وانتهى اللقاء الأول في كامبوديا بالتعادل دون أهداف.

وسجل الهدف الوحيد لباكستان هارون حميد في الدقيقة 68.

وبذلك تأهلت باكستان لدور المجموعات والتي تضم السعودية والأردن وطاجيكستان.

ويقود منتخب باكستان ستيفان كونستانتين المدير الفني الإنجليزي، وهذه هي المباراة الثانية له، ولذلك تمكن من عدم الخسارة في مباراتين الذهاب والعودة.

ولم يدرب أي فريق أول في الدوري الإنجليزي بجميع درجاته، لكن قاد بورنموث كمدرب للناشئين.

وسيلاقي المنتخب السعودي نظيره الباكستاني في أولى جولات المجموعة يوم 16 نوفمبر المقبل.