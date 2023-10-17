بسبب اقتطاع فيديو دعم لفلسطين.. إيفرا يهدد بعدم استخدام "إنستجرام"

هدد باتريس إيفرا أسطورة مانشستر يونايتد بعدم استخدام موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مرة أخرى.

ونشر اللاعب الفرنسي المعتزل عبر حسابه على إنستجرام فيديو يدعم فلسطين والمدنيين إلا أنه قد تم اقتطاعه.

ويقتطع موقع التواصل الاجتماعي أجزاء من مقاطع الفيديو أو الصور التي يتم نشرها عليه تخص دعم فلسطين.

ولذلك هدد إيفرا بعدما تم اقتطاع جزء من الفيديو قائلا: "لا أفهم لماذا تم قص المقطع الخاص بي واقتطاع حديثا من القلب، إذا تكرر هذا الأمر فلن استخدم الموقع مرة أخرى".

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ويعتبر أبرز محطات الظهير الأيسر خلال مسيرته مع مانشستر يونايتد إذ انتقل لهم موسم 2005-2006 مقابل ثمانية مليون يورو قادما من موناكو.

وتوج تحت قيادة ألكيس فيرجسون بالعديد من البطولات، دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مرة واحدة، وخمس مرات دوري إنجليزي، وكأس الدرع الخيرية أربع مرات، وثلاث مرات كأس الرابطة الإنجليزية.

وانتقل إلى يوفنتوس في موسم 2014-2015 وتوج بالدوري الإيطالي ثلاث مرات، وكأس إيطاليا مرتين، ومرة واحدة السوبر الإيطالي.