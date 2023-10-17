مدير المنتخب: لن نخوض وديات قبل أمم إفريقيا.. وهذا كان أبرز هدف لفيتوريا من معسكر أكتوبر

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر عن عدم خوض الفراعنة لأي مباريات ودية قبل كأس أمم إفريقيا 2023.

كما أوضح غرابة سبب رغبة المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا في خوض وديتين خلال أربعة أيام وذلك بعدما واجه الفراعنة زامبيا والجزائر.

وتحدث مدير منتخب مصر لإذاعة "الراديو 9090" اليوم الثلاثاء قائلا: "فيتوريا كان واثقا من ظهورنا بشكل جيد ضد الجزائر وأننا نصل رسالة لإفريقيا أننا سننافس على كأس أمم إفريقيا".

وأكمل "نعمل بكل قوة من أجل تلك البطولة ومن أجل تصفيات كأس العالم".

وتابع مدير منتخب مصر حديثه "الفترة المقبلة لن تشهد إقامة مباريات ودية فسنخوض تصفيات كأس العالم ضد جيبوتي وسيراليون ثم مباريات دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة جيبوتي وسيراليون في شهر نوفمبر المقبل في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وستكون تلك المباريات هي الأخيرة للفراعنة قبل التوجه إلى كوت ديفوار لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

وبسؤاله هل هناك بعض المنتخبات التي تتواجد مع الفراعنة في تصفيات كأس العالم طلبت إقامة مبارياتها في مصر لعدم اعتماد ملاعبها من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أجاب "لو هناك فرق تريد أن نستضيفها فنحن نفتح الباب أمام جميع المنتخبات الإفريقية سواء معنا في المجموعة أم لا".

وعن برنامج المنتخب لأمم إفريقيا أوضح "سندخل في معسكر لـ14 يوما قبل انطلاق البطولة".

أما عن موقف محمود حمدي "الونش" وأحمد حجازي رد غرابة "نحن على تواصل مع الونش وطلب روي فيتوريا تواجده في معسكر الإمارات ولكن ظروفه لم تسمح في المقابل سمحت ظروف أحمد حجازي".

وعما أراد المدرب البرتغالي تحقيقه من خلال معسكر شهر أكتوبر أجاب "حقق فيتوريا أهدافه في معسكر شهر أكتوبر لأنه كان بمثابة تجربة لكأس أمم إفريقيا بمعنى التدرب لثلاثة أيام ثم خوض مباراة وهو ما حدث وهذا أسفر عن تركيز مرتفع سواء في المران أو المباريات وهو ما سيحدث خلال البطولة".

وعن هل يوجد أي تطور جديد بشأن انضمام هيثم حسن لاعب فياريال والذي يحمل الجنسية المصرية والتونسية والفرنسية أجاب "لا يوجد جديد بشأن هيثم حسن نحن في تواصل مع والد اللاعب ولكن الظروف لم تسمح من جانبنا ومن جانبه في استدعائه حاليا فهو انضم إلى فريق جديد ويريد إثبات نفسه ونحن نلقي نظرة على الجميع".

أما عن حقيقة وجود مكافآت ومستحقات متأخرة للاعبين من وقت فترة المدرب كارلوس كيروش أجاب غرابة "هذا الأمر انتهى تماما".

وعن الهجوم على محمد صلاح قائد منتخب مصر بسبب عدم دعم فلسطين في ظل الأحداث الراهنة أجاب "صلاح ليس متأثرا نفسيا بسبب ما حدث وهو قام بما عليه وهو يقول أنا قمت بما علي وليس شرطا أن أعلن عنه".

وكان FilGoal.com كشف سابقا تبرع محمد صلاح لمنظمة الهلال الأحمر المصري وهو ما أكدته الجهة في وقت لاحق.