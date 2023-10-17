دوري المحترفين - ريمونتادا لافيينا ضد بتروجت.. وتعادل طنطا أمام السكة الحديد

حقق لافيينا انتصارا ثمينا على بتروجت بعد تأخره بهدفين دون مقابل في الشوط الأول ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

ولحق لافيينا بفريق بتروجت الخسارة الأولى هذا الموسم عقب مرور أربع جولات.

وتقدم بتروجت في الشوط الأول عن طريق كل من مصطفى سلطان ورشاد متولي، بينما نجح لافيينا في قلب النتيجة إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل أهداف لافيينا كل من أحمد سالم وأتيكور أوين وعمر عبد الشافي "عسلية".

وارتفع رصيد لافيينا إلى 10 نقاط في الصدارة بينما تجمد رصيد بتروجت عند 9 نقاط.

بينما تعادل طنطا مع السكة الحديد بهدف لكل منهما، إذ تقدم محمد عاطف لطنطا ثم تعادل شريف مجدي بهدف بالخطأ في مرماه في الوقت القاتل بالدقيقة 97.

وانتصر فريق القناة على دكرنس بهدفين من ركلتي جزاء سجلهما أكرم عبد ربه وسايكو.

وأخيرا في مباريات الرابعة عصرا، تعادل أبو قير للأسمدة مع وادي دجلة بهدف لكل منهما.

إذ نجح محمود دياسطي في التقدم لوادي دجلة قبل أن يتعادل محمود أجوجو.

وتختتم مباريات الجولة الرابعة بمواجهة بين وي ضد غزل المحلة في السادسة والنصف.