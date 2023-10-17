دعما لمصابي غزة.. بيع قميص زيزو مقابل 4 آلاف دولار

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 - 18:02

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك ضد المقاولون

أعلنت هبة راشد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال عن انتهاء المزاد الخيري على قميص أحمد زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

وكشفت مؤسسة مرسال عن بيع قميص زيزو مقابل 4 آلاف دولار، أي ما يوازي 123 ألف و600 جنيها مصريا.

ويذهب ثمن القميص سيذهب لصالح علاج المصابين من قطاع غزة بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وقدم زيزو قميصه مع الزمالك لصالح المؤسسة.

وانتهى المزاد في الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء.

ويتعرض قطاع غزة لصف شديد لليوم التاسع على التوالي من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وسبق لزيزو وأن نشر أكثر من منشور عبر حساباته على التواصل الاجتماعي لدعم قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

الزمالك منتخب مصر أحمد زيزو
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