دعما لمصابي غزة.. بيع قميص زيزو مقابل 4 آلاف دولار

أعلنت هبة راشد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال عن انتهاء المزاد الخيري على قميص أحمد زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر.

أحمد سيد زيزو النادي : الزمالك

وكشفت مؤسسة مرسال عن بيع قميص زيزو مقابل 4 آلاف دولار، أي ما يوازي 123 ألف و600 جنيها مصريا.

ويذهب ثمن القميص سيذهب لصالح علاج المصابين من قطاع غزة بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقدم زيزو قميصه مع الزمالك لصالح المؤسسة.

وانتهى المزاد في الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء.

الشركة الي بيشتغل فيها المتبرع الي اشترى تي شيرت كابتن زيزو هتدفع كمان ٢٠٠٠ دولار، وكده يبقى التي شيرت وصل ٤٠٠٠ دولار — Heba Rashed (@hebasrashed) October 17, 2023

ويتعرض قطاع غزة لصف شديد لليوم التاسع على التوالي من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وسبق لزيزو وأن نشر أكثر من منشور عبر حساباته على التواصل الاجتماعي لدعم قطاع غزة والشعب الفلسطيني.