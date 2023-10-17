وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة.. ورحيل المحترفين لأنديتهم مباشرة

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 - 17:48

كتب : FilGoal

منتخب مصر - الجزائر

وصلت مساء اليوم الثلاثاء بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة قادمة من الإمارات بعد خوض وديتين ضد زامبيا والجزائر.

وكان منتخب مصر فاز على زامبيا بهدف دون رد وتعادل مع الجزائر إيجابيا بهدف لمثله.

في الوقت ذاته غادر المحترفين مباشرة من الإمارات إلى أنديتهم وهم محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" وطارق حامد ومصطفى محمد وعمر مرموش وحمدي فتحي.

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ويستعد منتخب مصر لملاقاة جيبوتي وسيراليون في شهر نوفمبر المقبل في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وستكون تلك المباريات هي الأخيرة للفراعنة قبل التوجه إلى كوت ديفوار لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

مصر منتخب مصر
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