نفاد الدفعة الأولى من تذاكر كأس آسيا 2023

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 - 17:16

كتب : FilGoal

نهائي كأس العالم قطر 2022 في ملعب لوسيل

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023 بقطر عن نفاد الدفعة الأولى من تذاكر مباريات البطولة القارية، مع بيع أكثر من 150 ألف تذكرة خلال الأيام الأولى من انطلاق المبيعات.

حسب بيان اللجنة الذي نشرته قنوات الكاس، شهدت المبيعات إقبالاً واسعاً من المشجعين من كافة أرجاء القارة، الذين سارعوا إلى شراء تذاكر الدفعة الأولى التي أصدرتها اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، والتي ستقوم بإصدار مزيد من التذاكر خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتصدرت قطر والمملكة العربية السعودية والهند الدول الأكثر شراء للتذاكر على مستوى العالم. وبلغ العدد الإجمالي للمبيعات 81,209 تذكرة خلال الساعات الـ 24 الأولى من إعلان منظمي البطولة انطلاق المبيعات في 10 أكتوبر الجاري.

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ومن المقرر أن يتنافس 24 منتخباً من قارة آسيا في جوهرة البطولات القارية، التي تشهد انطلاق 51 مباراة في تسعة استادات مشيدة وفق أعلى المواصفات العالمية، وذلك خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024.

وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة، بعد أن نجحت في تنظيم البطولة المرموقة مرتين من قبل، وذلك في عامي 1988 و2011.

وتقام مباراة افتتاح كأس آسيا 2023 بين منتخب قطر الدولة المضيفة والمدافعة عن اللقب ومنتخب لبنان، في استاد لوسيل المونديالي، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية ما يقارب 88 ألف مقعد، ومن المقرر أن يستضيف أيضاً نهائي البطولة الآسيوية المرتقبة. وكان استاد لوسيل الشهير الذي يقع في مدينة لوسيل العصرية قد شهد المباراة النهائية لمونديال قطر 2022.

وتبدأ أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات من 25 ريالاً قطرياً ويمكن شراؤها عبر الإنترنت.

ويُمكن للمشجعين اختيار حضور مباريات منتخبهم المفضل من خلال باقات متنوعة من التذاكر. وفي جميع الاستادات التي تستضيف منافسات البطولة، توجد مقاعد سهلة الوصول، بما في ذلك المقاعد المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والمقاعد للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، مما يضمن تجربة مريحة وخالية من العوائق.

ومع تقارب المسافات الذي تتميز به قطر، ستتاح الفرصة للمشجعين لحضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد، حيث لا تتجاوز أطول مسافة بين استادين من استادات البطولة 75 كلم. وسيتمكن المشجعون القادمون من خارج الدولة من البقاء في مكان واحد طوال فترة استضافة الحدث الكروي الآسيوي، والاستمتاع بتجربة مريحة وسلسة أثناء التنقل بين الاستادات التسعة التي تشهد المنافسات، بفضل البنية التحتية الحديثة من الطرق وشبكة محطات مترو الدوحة.

جدير بالذكر، أن جميع تذاكر مباريات كأس آسيا ستتوفر على شكل تذاكر رقمية، يمكن تقديمها كتذاكر إلكترونية على الهاتف.

قطر كأس أمم آسيا
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