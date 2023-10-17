في الجول يكشف مواعيد إرسال الأهلي القائمة الأولية والنهائية لكأس العالم للأندية

يستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وهذه النسخة التي تقام في المملكة العربية السعودية.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيرسل القائمة الأولية الخاصة باللاعبين للمشاركة في كأس العالم للأندية يوم 30 أكتوبر الجاري.

على أن يتم اختصار القائمة وإرسال الأسماء النهائية يوم 4 ديسمبر المقبل.

ويلعب الأهلي في كأس العالم للأندية ضد الفائز من أوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا واتحاد جدة السعودي.

وتقام المباراة بين الأهلي والفائز من مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند يوم 15 ديسمبر في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه كأكثر فريق عربي وإفريقي في التاريخ.

وكان الأهلي قد أنهى النسخة الماضية من البطولة في المركز الرابع بعد الفوز على سياتل ساوندرز في الدور الثاني والخسارة من ريال مدريد في نصف النهائي والخسارة من فلامينجو في مباراة تحديد المركز الثالث.

وسبق للأهلي وأن حصد الميدالية البرونزية في البطولة 3 مرات سابقة.

ويحمل ريال مدريد لقب البطولة بعد الفوز في المباراة النهائية بالموسم الماضي ضد الهلال.

ويشارك في البطولة كل من:

الأهلي - بطل إفريقيا

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

ويتبقى تحديد بطل أمريكا الجنوبية.

وسيتم تحديد البطل الفائز بكوبا ليبارتادورس يو 4 نوفمبر المقبل، ليكتمل عقد فرق البطولة.