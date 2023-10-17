سكاي: إيقاف فاجيولي 7 أشهر بسبب المراهنات

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن القرار النهائي من المدعي العام الإيطالي حول نيكولو فاجيولي لاعب يوفنتوس بسبب قضية المراهنات.

نيكولو فاجولي النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وكانت النيابة قد وجهت تهمة المراهنات عبر منصات غير قانونية لفاجيولي برفقة نيكولو زانيولو لاعب أستون فيلا وساندرو تونالي لاعب نيوكاسل.

وفقا لسكاي فإن المدعي العام قد أصدر قرارا بإيقاف زانيولو لمدة 7 أشهر أي حتى نهاية الموسم الجاري من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

فابريزيو رومانو أشار إلى أن القرار سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي قريبا.

قانون الرياضة يقول إن اللاعب المتهم بالمراهنة قد يتعرض للإيقاف لمدة تصل إلى 3 سنوات ولكن وفقا لسكاي فإن اعتراف فاجيولي هو ما قلص المدة لـ 7 أشهر فقط.

واعترف ماركو جيوردانو وكيل فاجيولي بإدمان موكله للمراهنات.

وحقق المدعي العام في مدينة تورينو مع لاعب الوسط الإيطالي وتحفظ على هاتفه بسبب إجراء عمليات مراهنات غير قانونية.

وانتقد والد اللاعب الإيطالي جيوردانو لصحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية قائلا: "لم يعلم أحد عن إدمان فاجيولي، ألوم من يدافع عن مصالح اللاعب -يقصد وكيله-".

وقال جيوردانو للصحيفة ذاتها: "موكلي كان بالفعل مدمنا للمراهنات عندما وقعت معه، أول شيء قلته له إن يجب عليه العلاج".

وتابع "نحن أكبر وكالة في العالم والروابط مع لاعبينا مستمرة دائما وشخصية".

وأنهى حديثه "فاجيولي مدمن على المراهنات وبالرغم من ذلك قررنا أن لا نتركه وحيدا، وحاولنا مساعدته بأي طريقة، لكن كان يتصرف بشكل مثالي معنا.

ومن الممكن أن يتعرض ليوناردو بونوتشي مدافع يونيو برلين الألماني وزميل فاجيولي في الموسم الماضي في يوفنتوس للإيقاف أيضا.

وكشفت الصحيفة ذاتها أن المدافع الإيطالي كان على علم بعمليات المراهانات والمقامرة التي كان يجريها فاجيولي.

وينص القانون أن يجب على أي شخص أن يبلغ المدعي العام عندما يعلم أن زميل له يجري عمليات مراهنات أو على وشك القيام بها حتى.