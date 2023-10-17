السعودية: نحظى بدعم أكثر من 100 اتحاد لاستضافة كأس العالم 2034

صرح إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن ملف بلاده لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، يحظى بدعم أكثر من 100 اتحاد حول العالم.

وكانت السعودية قد أبدت نيتها في استضافة المونديال بعد ساعات من دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم للاتحادات الآسيوية واتحادات أوقيانوسيا بالتقدم لنيل شرف تنظيم مونديال 2034، قبل أن ترسل خطاب الترشح بشكل رسمي بعدها بأيام.

وقال القاسم في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: "لا يزال أمامنا 11 عامًا من اليوم .. إنها رحلة طويلة، إذا عدنا بالذاكرة إلى عام 2016 لم نكن نتخيل أبدًا ما وصلنا إليه اليوم، السعودية أطلقت رؤية 2030، ويمكنكم اليوم بعد مرور 7 أعوام ملاحظة التقدم الهائل الذي أحرزته السعودية".

وأضاف "لكم أن تتخيلوا ما الذي يمكن أن تحققه من إنجازات في غضون 11 عاما، نحن نلتزم في استخدام أحدث التقنيات والابتكارات من حول العالم وهي ليست مهمة ننجزها بشكل منفرد بل هو عمل جماعي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وسنعمل لمواصلة مسيرة التقدم والانجاز السعودي، وسنمضي قدمًا لتنظيم نسخة 2034 من بطولة كأس العالم".

وأوضح "ملف السعودية يحظى بدعم أكثر من 100 اتحاد حول العالم".

وأكمل "تتمثل رؤية الاتحاد الدولي لكرة القدم، في تعزيز المكانة العالمية التي تحظى بها هذه الرياضة، وبصفتنا أحد الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي نلتزم في الاتحاد السعودي بالعمل على تحقيق هذه الرؤية".

وتابع "هدفنا هو المساهمة لتطوير كرة القدم حول العالم ولا تقتصر طموحاتنا على السعودية فقط، بل تمتد لتشمل العالم كافة، وأود أن أوجه دعوة إلى الجميع لزيارة السعودية والاطلاع بأنفسهم على شغف الشعب السعودي وعشقه لكرة القدم، ورؤية شباب السعودية وأجيال المستقبل".

وواصل "تشكل كرة القدم جزءًا أساسيا من الهوية السعودية، ربما يعتبر الفوز على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2022 الانتصار الأهم في تاريخ الكرة السعودية لاسيما أنه جاء خلال بطولة كأس العالم، ولكن الفوز بحق استضافة كأس العالم يجسد أهم مباراة نستعد لخوضها ودون أدنى شك سنبذل قصارى جهودنا للفوز بحق الاستضافة ونيل شرف تنظيم بطولة كأس العالم على أرض السعودية".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخارطة الزمنية بشأن طلب التقدم لاستضافة كأس العالم 2034.

وكشف فيفا في وقت سابق عن اختيار آسيا وأقيانوسيا كقارتين يسمح لهما بالتقدم بطلب استضافة المونديال.

وأشار فيفا إلى أن الموعد النهائي لتقديم طلبات استضافة كأس العالم 2034 سيكون يوم 31 من شهر أكتوبر الجاري.

بينما كشف فيفا عن الموافقة على الدولة المستضيفة لمونديال 2034 سيكون في الربع الأخيرة من عام 2024.

ويأتي ذلك خلال الاجتماع الخاص بكونجرس فيفا في الربع الأخير من العام.

وسبق أن استضافت قارة آسيا البطولة في نسختي 2002 بتنظيم مشترك بين كوريا واليابان، ثم قطر في 2022.

ولم يسبق لقارة أستراليا أن استضافت أي دولة منها للمونديال من قبل.

يذكر أن نسخة 2026 ستقام بتنظيم ثلاثي مشترك بين دول أمريكا والمكسيك وكندا.

فيما ستقام نسخة 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، على أن مباراة واحدة في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي احتفالا بمئوية كأس العالم حيث بدأ في سنة 1930.

نسخة 2030

أجاب فيفا عن التساؤلات الخاصة بكأس العالم 2030 وإقامة البطولة في 6 دول مختلفة رغم المسافة الكبيرة بينهم وهي كالآتي:

- سيتم تعديل جدول مباريات كأس العالم 2030 بشكل فريد لتوفير ايام إضافية وكافية بين المباريات للفرق المشاركة في لقاءات الذكرى المئوية بدول الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، من أجل السفر والراحة والتكيف والاستعداد.

سيوفر الجدول الزمني المقصود ما يقرب من 11 إلى 12 يوما للسفر والراحة قبل المباراة الثانية للفرق الستة التي ستلعب الافتتاح في أمريكا الجنوبية، مع ما يقارب من 5 إلى 6 أيام للسفر والراحة لمنافسي المجموعة الستة المتبقين وجميع الفرق الأخرى المشاركة.

سيتم تقديم المباريات الثلاث التي ستقام في أمريكا الجنوبية إلى ايام قليلة قبل المباريات الافتتاحية الرسمية لكأس العالم 2030 والتي ستقام في المغرب والبرتغال وإسبانيا.

ويأتي الجدول كالآتي:

- السبت والأحد 8 و9 يونيو 2030: حفل الافتتاح بالذكرى المئوية وأولى مباريات الأوروجواي والأرجنتين وباراجواي كل منتخب على أرضه.

- الخميس والجمعة 13 و14 يونيو: حفل الافتتاح والمباريات الافتتاحية للمونديال.

- السبت والأحد 15 و16 يونيو: أولى مباريات المنتخبات الأخرى لمجموعات أوروجواي والأرجنتين وباراجواي.

- الجمعة والسبت 21 و22 يونيو: المباريات الثانية لجميع منتخبات مجموعات الأوروجواي والأرجنتين وباراجواي.

- الأحد 21 يوليو: نهائي كأس العالم 2030

من المتوقع الإعلان عن المدن المستضيفة لمنافسات كأس العالم 2030 بشكل رسمي في اجتماع فيفا بالربع الأخير من 2024.

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