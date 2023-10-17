وكيل فيتور روكي يكشف لـ في الجول تفاصيل انتقاله لـ برشلونة في يناير وقيمة الصفقة

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 - 16:46

كتب : حسام أحمد

فيتور روكي

كشف ديسيو بيرمان وكيل أعمال البرازيلي فيتور روكي لاعب أتليتكو بارانينسي البرازيلي والذي سينضم إلى برشلونة.

وقال بيرمان لـFilGoal.com: "توصل نادي برشلونة لاتفاق مالي مع أتليتكو بارانينسي لضم فيتور روكي في يناير بدلا من الصيف المقبل".

وأضاف "قيمة الصفقة تقترب من 60 مليون يورو يدفعها نادي برشلونة إذا حقق اللاعب بعض الشروط معهم".

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برشلونة كان قد أعلن تعاقده مع روكي بشكل رسمي على أن ينضم اللاعب بنهاية الموسم المقبل.

وبسبب الإصابات وحاجة الفريق إلى التدعيم فإن برشلونة قد تواصل مع الفريق البرازيلي من جديد ليضم اللاعب في شهر يناير مع عدم الانتظار حتى نهاية الموسم.

وفقا لجلوبو فإن ما يتوقف على انتقال اللاعب حاليا في شهر يناير هو تسوية برشلونة لقواعد اللعب المالي النظيف.

سيحتاج الفريق الإسباني لبيع لاعب أو جزء جديد من أصول النادي من أجل التعاقد مع روكي وتسجيله بنجاح.

المهاجم البرازيلي يلعب مع أتليتكو بارينينسي بعد انتقاله من كروزيرو في 2022.

وشارك روكي مع بارينينسي في 78 مباراة وخلاله سجل 27 هدفا وصنع 11 آخرين.

برشلونة فيتور روكي
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