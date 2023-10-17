وكيله: تونالي يعاني من إدمان المقامرة.. ومتأكد من تغلبه عليها

شدد جيوسيبي ريزو وكيل ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل على أن موكله يعاني من إدمان المقامرة.

ساندرو تونالي النادي : نيوكاسل يونايتد

وكان الصحفي فابريزيو كورونا قد فجر مفاجأة بتورط كل من ساندرو تونالي ونيوكو زانيولو لاعب أستون فيلا ونيكولو فاجيولي لاعب يوفنتوس بممارسة المراهنات في مباريات كرة القدم.

وقال ريزو عبر شبكة توتو ميركاتو: "ساندرو يعاني من إدمان المقامرة ويحارب من أجل تجنب ذلك ومتأكد من فوزه في تلك المباراة الصعبة، هو حزين ويعاني من صدمة".

وتابع "أود أن أشكر نيوكاسل على دعمهم للاعب هو يتدرب حاليا وقد يشارك يوم الأحد".

وأضاف "أتمنى أن تكون مشكلة المقامرة تلك ستساعد في إنقاذ حياة تونالي هو والكثير من اللاعبين الشباب الذين يعانون من نفس المشكلة".

وأتم "ساندرو يفهم أن عليه التركيز على تلك المشكلة ويواجه إدمان المقامرة بنهج قوي وحازم".

وكشفت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية في وقت سابق أن لاعب الوسط اعترف بإدمانه للمراهنات والمقامرة وبأنه ارتكب خطأ.

وحسب الصحيفة فإن لاعب ميلان السابق يتجه إلى تصحيح مساره والتواصل مع معالج محترف ليبتعد عن هذا الطريق نهائيا.

وعلمت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما نفّس عن مشاعره مع المقربين منه وبكى وتعهد بأخذ نصائح المعالج والمقربين منه.

ومن المقرر أن تكون العقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة أعوام وغرامة كبيرة بسبب المراهنات.

وفي حال تطبيق العقوبات فستطبق في جميع البطولات التابعة لفيفا والاتحاد الأوروبي.