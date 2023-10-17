في غياب معلول.. تونس تخسر من اليابان وديا

خسر منتخب تونس من اليابان بهدفين دون مقابل في مباراة ودية أقيمت على ملعب الأخير.

المباراة شهدت غياب علي معلول لاعب الأهلي والذي جلس على مقاعد البدلاء طوال دقائقها.

تقدم منتخب اليابان عن طريق كيوجو فوروهاشي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 43.

وأضاف جونيا إتو الهدف الثاني في الدقيقة الـ 69 مستغلا تمريرة داخل منطقة الجزاء من تافيكوسو كوبو أمام المرمى ليضع الكرة مباشرة في الشباك.

الهزيمة كانت هي الثانية لمنتخب تونس خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وخسر منتخب تونس في المباراة الأولى ضد كوريا الجنوبية بأربعة أهداف دون مقابل.