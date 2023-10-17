شكوك حول مشاركة ميسي ضد بيرو

تحوم الشكوك حول مشاركة الأسطورة ليونيل ميسي قائد الأرجنتين أمام بيرو في تصفيات كأس العالم فجر الأربعاء.

وعاد ميسي مؤخرا من إصابته بإرهاق عضلي مع ناديه إنتر ميامي الأمريكي، وشارك كبديل أمام باراجواي.

وقال سكالوني في تصريحات للصحفيين: "ميسي بخير، سأتخذ قرار إشراكه قبل المباراة بساعات".

وأضاف "سأعرف مدى قدرته على اللعب، وإذا كان يشعر بحالة جيدة سيلعب".

وواصل "منتخب الأرجنتين يلعب بطريقة معينة بصرف النظر عن من يكون في الملعب، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وأردف "أثبتنا أمام باراجواي أنه يمكننا اللعب بشكل جيد بدون ميسي".

ميسي شارك كبديل أمام باراجواي، خاصة وأنه يتعافى من إصابة لحقت به مع فريقه إنتر ميامي قبل شهر.

وأكمل سكالوني "أحاول دائما الدفع بلاعبين يقدمون 100% من مجهوداتهم أو ما يقرب من ذلك".

وأتم "من الصعب على كل اللاعبين أن يكونوا في أفضل حالاتهم في مثل هذه المباريات، لذلك قد يختلف الأداء عن مباراة باراجواي".

منتخب الأرجنتين يحتل صدارة جدول تصفيات مونديال 2026 برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، بفارق نقطتين عن منتخب البرازيل الوصيف.

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