قد يجتمع شمل العائلة.. تقرير: ريال مدريد أرسل كشافين لمتابعة شقيق بيلينجهام

كشفت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية عن إرسال إدارة ريال مدريد لكشافين لمتابعة جوب بيلينجهام شقيق جود لاعب الفريق الحالي.

وفقا للصحيفة فإن فلورينتينو بيريز قد طلب من جوني كلافات إرسال كشافيه لمتابعة جوب خلال مواجهة منتخب إنجلترا تحت 19 عاما ضد مونتنيجرو.

وينتظر ريال مدريد تقيرر الكشافين الأخير من أجل التعاقد مع اللاعب لينضم لشقيقه.

جوب يلعب مع فريق سندرلاند بعد ان انتقل إليه في بداية الموسم الحالي قادما من بيرمينجهام سيتي وهو نفس الفريق الذي شهد انطلاقه شقيقه.

صاحب الـ 18 عاما شارك مع سندرلاند منذ بداية الموسم الحالي في 12 مباراة وخلالهم سجل هدفين وصنع هدف.

جود بيلينجهام انتقل لريال مدريد في مطلع الموسم الحالي قادما من دورتموند وسجل 10 أهداف في 10 مباريات حتى الآن بالإضافة لصناعة 3 أهداف.