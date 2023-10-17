مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موعد فتح ملف تجديد معلول وتاو

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 - 15:18

كتب : أحمد الخولي

علي معلول - بيرسي تاو - الأهلي

ملف آخر يشغل بال جمهور الأهلي في الفترة الحالية بخلاف المشاركة في بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولى، وهو مستقبل ثنائي الفريق الأجنبي علي معلول وبيرسي تاو.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

الظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول، والجناح الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو، ينتهي تعاقدهما مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

فما موقف الثنائي من الاستمرار مع القلعة الحمراء ومتى يبدأ الأهلي تحركاته للإبقاء على الثنائي؟ هذا ما يكشفه لكم FilGoal.com.

وبسؤال مصدر مسؤول من الأهلي عن موقف معلول وتاو رد قائلا: "الثنائي من العناصر الأساسية في الفريق ودوره مهم بالتأكيد"

وشدد "لكن الأولوية الآن منصبة على مشاركة الأهلي في الدوري الإفريقي وأي أمور تعاقدية أخرى مؤجل الحديث فيها لحين الإنتهاء من هذه البطولة".

ويتواجد علي معلول حاليا مع منتخب تونس الذي لعب وديا خلال فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر ضد كوريا الجنوبية واليابان.

معلول البالغ من العمر 33 عاما انضم لصفوف الأهلي في 2016 قادما من الصفاقسي التونسيز

ومع الأهلي فاز معلول بـ17 بطولة مختلفة، وشارك في كأس العالم للأندية 3 مرات بالقميص الأحمر.

أما بيرسي تاو البالغ من العمر 29 عاما انضم للأهلي في 2021 قادما من برايتون الإنجليزي.

وفاز مع الفريق الأحمر بـ6 بطولات وشارك معه في كأس العالم للأندية مرة.

كما سجل 4 أهداف خلال مباراتين فقط في الدوري المصري هذا الموسم.

الأهلي علي معلول بيرسي تاو
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