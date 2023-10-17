مران الزمالك - تدريبات تأهيلية للجزيري وسكر.. وعودة مساعد أوسوريو

واصل نادي الزمالك مرانه صباح اليوم الثلاثاء على ملعب نادي الترسانة.

ويخوض الزمالك مرانه على ملعب الترسانة لانشغال ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالتحضير لانتخابات النادي يوم الجمعة المقبل.

وشهد المران تواجد فريدي هيريرا فيرناندو مساعد خوان كارلوس أوسوريو عقب ساعات من وصوله للقاهرة بعد قضاء إجازة سريعة في بلاده.

وخاض كل من حاتم سكر وسيف الدين الجزيري تدريبات تأهيلية إضافية على هامش المران لتجهيزهما للمباراة المقبلة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال ركز خلاله على تقوية العضلات بجانب أمور أخرى لتجهيز الفريق بدنيا.

وقاد مدحت عبد الهادي المران خططيا وتم تقسيمه إلى فقرتين عبارة عن تدريبات تمرير الكرة في مساحات مختلفة بأسرع وقت ونقلها للمكان المطلوب.

وفي الجزء الثاني قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، وأدت كل مجموعة فقرة خاصة بالتسديد على المرمى بجانب العرضيات وأمور تكتيكية أخرى، وتولى مدحت عبد الهادي المدرب العام قيادة مجموعة، في حين قام أحمد مجدي وفريدى هيريرا المدربين المساعدين بقيادة المجموعة الثانية.

عقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية بطول الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها، وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام على منح اللاعبين تعليمات فنية خاصة من خلال محاضرات متواصلة وسريعة داخل أرضية الملعب.

ومن المقرر أن يعود خوان كارلوس أوسوريو لقيادة الفريق بداية من غدا الأربعاء بعد إجارة قضاها في بلاده.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم السبت 21 أكتوبر في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.