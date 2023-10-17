السهرة الرياضية – طفلان فلسطينيان يبحثان عن "إجرين مارادونا" لإكمال ألبوم كأس العالم

في واحد من أولى أعمال المخرج والمؤلف فراس خوري، يأخذنا في رحلة طريفة عن الشغف والبراءة والإصرار في الفيلم القصير "إجرين مارادونا" الذي يستغرق 25 دقيقة.

تدور أحداث "إجرين مارادونا" أثناء كأس العالم لكرة القدم لعام 1990، حيث يجمع الطفلان الفلسطينيان "رأفت" و"فضل" صور لاصقة بغرض الفوز بـ أتاري، ويخوضان رحلة بحث عن صورة ساق مارادونا بالتحديد لكي يكملا الألبوم.

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