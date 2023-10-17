E sports – بطل أوروبا والعالم.. مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع تيكز

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 - 14:14

كتب : FilGoal

تيكز

أعلن نادي مانشستر سيتي تعاقده مع تيكز لينضم لفريق الألعاب الإلكترونية.

وسيمثل تيكز فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي للألعاب الإلكترونية برفقة ماتياس بونانو.

تيكز توج بالدوري الإنجليزي عام 2019 خلال مشاركته الأولى بالبطولة.

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وأصبح تيكز اللاعب الوحيد الذي يتوج بالدوري الإنجليزي للألعاب الإلكترونية في لعبة "فيفا" مرتين.

وسبق لتيكز وأن توج بـ 11 لقبا خلال مسيرته في الألعاب الإلكترونية ومن ضمنهم الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم.

مانشستر سيتي e sports تيكز
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