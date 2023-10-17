"فلسطين حرة".. رسالة دعم قوية من كانتونا لغزة

أرسل إريك كانتونا أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا السابق رسالة دعم للشعب الفلسطيني وضد الاحتلال الإسرائيلي.

ويتعرض قطاع غزة لقصف شديد وحصار من قبل الاحتلال الإسرائيلي لليوم العاشر على التوالي.

وكتب كانتونا عبر حسابه على إنستاجرام: "الدفاع عن حقوق الإنسان لدى الفلسطينيين لا يعني أنك تدعم حماس"

"قول فلسطين حرة لا يعني معاداتك للسامية أو إنك تريد زوال جميع اليهود".

"فلسطين حرة" تعني أن يتحرروا من الاحتلال الإسرائيلي الذي يسرق أبسط حقوقهم الإنسانية منذ 75 عاما.

"فلسطين حرة" تعني توقفوا عن حبس 2.3 مليون مواطن فلسطيني في أكبر سجن مفتوح بالعالم ونصفهم من الأطفال.

"فلسطين حرة" تعني أوقفوا التمييز العنصري التي تقوم به الحكومة الإسرائيلية.

"فلسطين حرة" تعني أعطوا الفلسطينيين التحكم في البنية التحتية لأراضيهم.