ديكو: بدأت في الحديث مع وكيل دي يونج.. نريد استمراره لسنوات

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 - 13:08

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج

شدد ديكو المدير الرياضي لبرشلونة على سعي فريقه لاستمرار فرينكي دي يونج لعدة سنوات مع الفريق.

وقال ديكو عبر صحيفة موندو ديبورتيفو: "لقد راسلت وكيل فرينكي دي يونج لأعرف نفسي ولم نتحدث عن عقد جديد ولكننا نريد استمراره للعديد من السنوات المقدمة هذا واضح والأمر نفسه لبيدري وجافي وجوندوجان وأراوخو".

وتابع "نريد استمرار دي يونج للعديد من السنوات، هو لاعب من الطراز العالمي ويحب النادي وأرى حبه للحياة في برشلونة، لديه عقد حتى 2026 ونريد استمراره".

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ويغيب دي يونج عن المشاركة مع برشلونة خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وحال التوصل لاتفاق فمن المتوقع أن يكون التجديد حتى صيف عام 2028.

اللاعب صاحب الـ 26 عاما انضم إلى برشلونة قادما من أياكس في صيف عام 2019.

وخاض دي يونج مع برشلونة 190 مباراة سجل خلالهم 16 هدفا وصنع 21 آخرين.

برشلونة ديكو فرينكي دي يونج
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