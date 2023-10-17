موعد وصول أوسوريو إلى القاهرة
الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 - 12:43
كتب : إبراهيم رمضان
كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن موعد وصول الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم إلى القاهرة.
وأكد عبد الواحد السيد أن المدير الفني سيصل إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء بعد قضاء إجازة سريعة مع أسرته في إنجلترا.
وأضاف مدير الكرة أن أوسوريو سيقود تدريبات الفريق غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري المصري.
ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.
ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط بعد مرور 3 جولات.
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