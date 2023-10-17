نابولي يعلن تفاصيل إصابة أوسيمين

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 - 12:26

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي

أعلن نادي نابولي تشخيص إصابة لاعبه فيكتور أوسيمين التي تعرض لها مع منتخب نيجيريا.

وتعرض أوسيمين للإصابة خلال مواجهة نيجيريا والسعودية الودية يوم الجمعة الماضي.

وأعلن نابولي تعرض أوسيمين لإصابة متوسطة في عضلة الفخذ الأيمن.

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وأشار نابولي إلى أن اللاعب قد بدأ في عمليات التعافي بمقر تدريبات النادي.

وفقا لصحيفة كيكر فإن أوسيمين سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة.

صاحب الـ 24 عاما شارك مع نابولي منذ بداية الموسم الحالي في 10 مباريات وخلالهم سجل 6 أهداف وصنع آخر.

ويحتل نابولي حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة وبفارق 5 نقاط عن إنتر صاحب الصدارة.

نابولي نيجيريا فيكتور أوسيمين
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