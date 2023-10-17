الشحات: كنا نتمنى الفوز على الجزائر.. ومنتخب مصر به أفضل اللاعبين

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 - 12:03

كتب : FilGoal

منتخب مصر - حسين الشحات

يرى حسين الشحات لاعب منتخب مصر أن الفراعنة كانوا الأقرب للفوز على الجزائر في المباراة الودية التي جمعت الفريقين.

وقال الشحات عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "منتخب مصر به الكثير من النجوم الكبيرة ومن أفضل اللاعبين في مصر وكذلك العالم مثل محمد صلاح".

وأردف "منتخب مصر كبير قارة إفريقيا وهو صاحب العدد الأكبر من البطولات ويلعب ضد الجزائر وهو دربي عربي قوي".

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وأتم تصريحاته "كنا نتمنى الخروج بالفوز أمام الجزائر ولكن لم يحدث ذلك".

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائر بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعتهما في أبو ظبي بملعب هزاع بن زايد.

وتعرض محمد هاني لاعب منتخب مصر للطرد في منتصف الشوط الأول من المباراة.

وتأتي المباراة في إطار استعداد المنتخبين إلى المشاركة في كأس الأمم الإفريقي 2023 في كوت ديفوار، والتي تقام في يناير من عام 2024 المقبل.

تقدم الفراعنة أولا بهدف سجله حمدي فتحي، وتعادل إسلام سليماني لمحاربي الصحراء.

منتخب مصر منتخب الجزائر حسين الشحات
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