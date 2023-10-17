الشناوي: قدمنا مستوى مميز أمام الجزائر رغم النقص العددي

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 - 11:59

كتب : FilGoal

مصر ضد الجزائر - محمد الشناوي

يرى محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر أن الفراعنة ظهروا بمستوى مميز أمام الجزائر رغم النقص العددي من الشوط الأول.

وقال الشناوي عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "كنا نعتبر معسكر الإمارات فترة إعداد قوية جدا استعدادا لكأس الأمم الإفريقية".

وأضاف "لعبنا ضد الجزائر منذ الدقيقة 30 بعشرة لاعبين وهذا أحد السيناريوهات المهمة التي قد تحدث لنا في بطولة الأمم الإفريقية".

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وواصل "مباراة مصر والجزائر كانت قوية من الجانبين، ولاعبي منتخب مصر قدموا مستوى مميز ونفذوا تعليمات المدرب وهدفنا الاستمرار في تقديم الأداء الجيد".

وأكمل "بطولة الدوري الإفريقي جديدة وبالنسبة لنا هدف الأهلي هو الفوز بأي بطولة يشارك فيها".

وأتم تصريحاته "الأهلي سوف يبدأ الاستعداد لمباراة سيمبا بشكل مباشر فور العودة إلى مصر".

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائر بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعتهما في أبو ظبي بملعب هزاع بن زايد.

وتعرض محمد هاني لاعب منتخب مصر للطرد في منتصف الشوط الأول من المباراة.

وتأتي المباراة في إطار استعداد المنتخبين إلى المشاركة في كأس الأمم الإفريقي 2023 في كوت ديفوار، والتي تقام في يناير من عام 2024 المقبل.

تقدم الفراعنة أولا بهدف سجله حمدي فتحي، وتعادل إسلام سليماني لمحاربي الصحراء.

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